گروهی از کاربران سکوهای پیشرو هوش مصنوعی، از شرکت‌های توسعه‌دهنده مدل‌هایی نظیر چت‌جی‌پی‌تی، کلود، جمینای و گراک به اتهام توافق پشت‌پرده برای کاهش سرعت توسعه و نقض قوانین رقابتی شکایت کردند.

به گزارش

در حالی که توسعه‌دهندگان این فناوری، کاهش سرعت پیشرفت را به دلایل «ایمنی و امنیتی» توجیه می‌کنند، شاکیان معتقدند این اقدام تلاشی برای جایگزینی «مهار جمعی» به جای «مسئولیت‌پذیری فردی» و فراری از نظارت‌های قانونی است. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاکیان این پرونده مدعی‌اند که هماهنگی میان آزمایشگاه‌های پیشرو هوش مصنوعی از ژوئیه ۲۰۲۶ آغاز شده و منجر به کاهش ارزش خدمات دریافتی کاربران در ازای پرداخت هزینه‌های اشتراک شده است.در حالی که توسعه‌دهندگان این فناوری، کاهش سرعت پیشرفت را به دلایل «ایمنی و امنیتی» توجیه می‌کنند، شاکیان معتقدند این اقدام تلاشی برای جایگزینی «مهار جمعی» به جای «مسئولیت‌پذیری فردی» و فراری از نظارت‌های قانونی است.

در همین راستا، نیک رولی، وکیل شاکیان، هشدار داد: سپردن پروتکل‌های ایمنی به توافقات خصوصی شرکت‌های انتفاعی، می‌تواند منجر به خروج فناوری از کنترل انسان شود. از سوی دیگر، سم آلتمن، مدیرعامل OpenAI، ضمن استقبال از چارچوب‌های فدرال ایمنی، بر لزوم اقدامات اعتمادساز تأکید کرد. با این حال، دولت ترامپ ادعاهای مربوط به نابودی بشریت توسط هوش مصنوعی را «فریب» خوانده و رسانه‌های چینی نیز این تلاش برای کاهش سرعت توسعه را توطئه‌ای برای محدود کردن قدرت رقابتی پکن دانسته‌اند.