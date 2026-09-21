توسعه همکاری‌های مشترک میان خوزستان و بصره در حوزه‌های صنایع‌دستی، گردشگری و گردشگری سلامت در دیدار مدیرکل میراث‌فرهنگی، خوزستان با سرکنسول و رایزن فرهنگی کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در بصره بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان گفت: در این نشست، برگزاری رویداد‌های مشترک در حوزه صنایع‌دستی و به‌ویژه برپایی بازارچه صنایع‌دستی در بصره مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. این بازارچه می‌تواند زمینه‌ای برای معرفی توانمندی‌ها و تولیدات هنرمندان صنایع‌دستی خوزستان در بازار بصره فراهم کند.

محمد جوروند با اشاره به اینکه در این دیدار ظرفیت‌های همکاری در حوزه گردشگری و برگزاری رویداد‌های مشترک گردشگری بررسی و طرفین درباره راهکار‌های تقویت تعاملات گردشگری میان خوزستان و بصره تبادل نظر کردند، ادامه داد: گردشگری سلامت نیز یکی دیگر از محور‌های این نشست بود و ظرفیت‌ها و زمینه‌های همکاری در این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.

وی تاکید کرد: با توجه به نزدیکی جغرافیایی و ارتباطات میان خوزستان و بصره، توسعه همکاری‌های فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی می‌تواند زمینه‌ساز اجرای برنامه‌ها و رویداد‌های مشترک میان دو منطقه باشد.

هماهنگی برای اجرای رویداد‌های و نمایشگاه‌های ارایه انواع ظرفیت‌های گردشگری استان مانند برگزاری رودشو (Roadshow)، نشست‌های تخصصی، ارایه فرصت‌های سرمایه‌گذاری و هماهنگی برای ایجاد کارگروه‌های مشترک جهت انجام موارد مذکور از دیگر موضوعات این نشست بود که درمورد آنها گفت‌و‌گو شد.