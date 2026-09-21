

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،مدیرکل فرودگاه کرمانشاه گفت: در پاسخ به تقاضای بسیار زیاد مردم شریف استان کرمانشاه و نیز استانهای همجوار و رایزنی های موفق مدیریت و مقامات ارشد استان، شرکت هواپیمایی «پارس ایر» دو مسیر پروازی شیراز و کیش را در فرودگاه کرمانشاه از ۳۱ شهریور ماه برقرار کرده است.

بیاتی افزود: بنابر برنامه نخست تبیین شده از ۳۱ شهریور ماه روزهای سه شنبه ۲ پرواز در مسیر شیراز کرمانشاه و بالعکس و از ۷ مهر ماه روزهای سه شنبه و جمعه هر هفته ۴ پرواز در مسیر کیش کرمانشاه و بالعکس از طریق فرودگاه کرمانشاه انجام خواهد شد.

با اضافه شدن این دو مسیر تعداد مقاصد پروازی فرودگاه کرمانشاه به عدد ۵ خواهد رسید.