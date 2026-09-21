برنامه‌های «به خانه برمی‌گردیم» با موضوعاتی از قبیل سلامت چشم دانش‌آموزان تا فرهنگ کتابخوانی، «دکتر سلام» با موضوع «تغذیه دانش آموزان» و «رویش» با موضوع «قوچ اندازی»، امروز از شبکه‌های تهران و آموزش پخش می‌شود.

«به خانه برمی‌گردیم»، «دکتر سلام» و «رویش»، از قاب تلویزیون

«به خانه برمی‌گردیم»، «دکتر سلام» و «رویش»، از قاب تلویزیون

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجله عصرگاهی «به خانه برمی‌گردیم» به موضوعاتی از قبیل سلامت چشم دانش‌آموزان، خوشنویسی، فرهنگ کتابخوانی، اخوانیه برای ۱۴۱۰ شهید و آموزش آشپزی می‌پردازد.

در این برنامه با اجرای «محمد نظری» و «محدثه صارمی»، دکتر «سیدحسام هاشمیان»، متخصص چشم‌پزشکی و دانشیار بیماری‌های قرنیه دانشگاه علوم پزشکی تهران، درباره سلامت چشم‌های دانش‌آموزان و پنج خطری که والدین نباید نادیده بگیرند، گفت‌و‌گو خواهد کرد.

در بخش دیگری از برنامه، «معصومه صفری»، استاد خوشنویسی، درباره خوشنویسی برای دانش‌آموزان، به ارائه نکات کاربردی می‌پردازد.

علاوه بر این، «روح‌الله منوچهری»، معاون برنامه‌ریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، درباره فرهنگ کتابخوانی، صحبت خواهد کرد.

سپس «داوود حیدری»، معلم، به همراه دانش‌آموزانش، به شرح ماجرای اخوانیه برای ۱۴۱۰ شهید می‌پردازد. در بخش آشپزی برنامه نیز «آمنه فولازاده»، مربی آشپزی، طرز تهیه «تانک شور و شیرین» را آموزش خواهد داد.

برنامه «به خانه برمی‌گردیم» به تهیه‌کنندگی «میثم محبیان» و «راحله محمدجانی»، روز‌های شنبه تا پنج‌شنبه، ساعت ۱۶:۱۵ از شبکه تهران پخش می‌شود.

برنامه «دکتر سلام» با موضوع «تغذیه دانش آموزان» و با اجرای دکتر کیانا فرهی از شبکه آموزش پخش می شود.

در این برنامه دکتر مهدی شادنوش استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و متخصص تغذیه به موضوع «تغذیه دانش آموزان» می‌پردازد.

برنامه «دکتر سلام» با موضوعات پزشکی و تهیه‌کنندگی بابک حسن‌زاده، هر روز ساعت ۱۳ پخش می‌شود.

برنامه «رویش» ساعت ۱۹ با موضوع «قوچ اندازی» از شبکه آموزش پخش می شود.

در این برنامه، دکتر نادر پاپی عضو هئیت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی به موضوع قوچ اندازی می‌پردازد.

برنامه «رویش» روز‌های زوج با اجرای زهرا حاجیعلی و تهیه‌کنندگی هادی خدادی پخش می‌شود.