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جشن شکوفه‌ها در مدارس استان البرز؛ آغاز سال تحصیلی با یاد شهدای دانش‌آموز میناب

همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، جشن شکوفه‌ها در مدارس استان البرز برگزار و زنگ شروع سال تحصیلی نواخته شد؛ آیینی که با گرامیداشت یاد شهدای دانش‌آموز میناب، نخستین روز حضور دانش‌آموزان در مدرسه را رقم زد.
عکاس :ندا پناهی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ - ۱۲:۱۷
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برچسب ها: مدرسه ، جشن شکوفه ها ، البرز
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