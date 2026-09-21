همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، جشن شکوفه‌ها در مدارس استان البرز برگزار و زنگ شروع سال تحصیلی نواخته شد؛ آیینی که با گرامیداشت یاد شهدای دانش‌آموز میناب، نخستین روز حضور دانش‌آموزان در مدرسه را رقم زد.

عکاس : ندا پناهی