مرکز رسانه‌ای رشد صدا و سیمای استان یزد در نیمه اول سال تحصیلی جدید، کارگاه‌های تخصصی در حوزه رسانه برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، این کارگاه‌ها با هدف آشنایی علاقمندان با اصول و فنون روز در حوزه هنر‌های رسانه و با مربیگری پیشکسوتان و اساتید حوزه رسانه برگزار می‌شود.

دوره‌های فن بیان و ارتباط مؤثر در سطوح کودک، مقدماتی، تکمیلی و پیشرفته، مهارت‌های خبرنگاری، گزارشگری و بلاگری، تولید محتوا در شبکه‌های اجتماعی، کاربرد هوش مصنوعی در رسانه، عکاسی و تصویربرداری، بازیگری و نمایش در سطوح تکمیلی و پیشرفته، طراحی با فتوشاپ و تدوین با پریمایر از جمله کارگاه‌های رسانه‌ای مرکز رشد هستند.

مرکز رسانه‌ای رشد زیر نظر صدا و سیمای استان یزد و با همکاری کانون پیشکسوتان این سازمان، در حوزه شناسایی، رشد و توانمندسازی استعداد‌های رسانه‌ای فعالیت می‌کند. این مرکز در گنجینه فرهنگ و هنر یزد واقع در میدان تاریخی خان، جنب مسجد ملااسماعیل قرار دارد.

علاقمندان برای اطلاع از برنامه آموزشی این مرکز می‌توانند به کانال مرکز رسانه‌ای رشد در پیام رسان ایتا به نشانی eitaa.com/yazdiribroshd مراجعه کنند. همچنین می‌توانند از طریق تلفن ۰۹۹۳۷۹۴۲۶۵۸ یا ادمین @roshdmediacenter با مدیریت مرکز ارتباط حاصل کنند.

متقاضیان شرکت در دوره‌ها تا دهم مهرماه فرصت دارند از طریق لینک ثبت نام، در این دوره ثبت نام کنند و یا با اسکن کیوآرکد، مستقیم وارد لینک ثبت نام شوند:

https://digiform.ir/w۵۲۸۶۲bb۰a