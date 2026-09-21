فرمانده سپاه سیدالشهدا(ع) استان تهران، با اشاره به پیش‌بینی ۵۶ عنوان برنامه برای هفته دفاع مقدس؛ «با شعار لبیک یا خامنه ای» گفت: با اجرای زیر مجموعه‌ های این برنامه‌ ها در شهرستان‌ های استان، بیش از ۵۰۰۰ برنامه با محوریت جهاد تبیین، تکریم شهدا، تجلیل از پیشکسوتان و تبیین فرهنگ مقاومت برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار قربان‌محمد ولی‌زاده افزود: بزرگداشت دومین سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله در ششم مهر و بزرگداشت فرماندهان شهید در هفتم مهر از دیگر برنامه‌ های پیش‌بینی‌ شده است. وی افزود: شعار برنامه‌های هفته دفاع مقدس امسال «لبیک یا خامنه‌ای» است و همزمان با بازگشایی مدارس، برنامه «روز پرچم» اجرا می‌شود تا دانش‌آموزان سال تحصیلی خود را با پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران آغاز کنند.

فرمانده سپاه سیدالشهدا(ع) استان تهران افزود: با همکاری آموزش و پرورش، طرح «یک هفته، یک روز میدان» نیز در مدارس اجرا می‌شود و برنامه‌ هایی همچون پرچم‌گردانی، پخش سرود، نماهنگ و سخنرانی‌ های حماسی در مدارس برگزار خواهد شد.

سردار قربان محمد ولی‌زاده ادامه داد: نمایش‌ های فرهنگی، رزمی و دفاعی در میادین، شب‌ ها، مدارس و دانشگاه‌ ها، اجرای پویش «هر ایرانی یک پرچم» و دعوت از رزمندگان و پیشکسوتان دفاع مقدس برای حضور در میادین و تجلیل از آنان نیز پیش‌بینی شده است.

فرمانده سپاه سیدالشهدا(ع) استان تهران گفت : همزمان با بازگشایی مدارس، تصاویر و تمثال شهدای دانش‌آموز و فرهنگی در مدارس نصب می‌شود و سال تحصیلی با نام و یاد این شهدا آغاز خواهد شد.

همچنین سبک زندگی امام شهید، الگوی رفتاری رزمندگان و معرفی سیره شهدا از دیگر موضوعات مورد توجه در برنامه‌های امسال است.