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مدیر راهبری پایش و امور استانهای سازمان غذا و دارو از برگزاری نشست تخصصی هماندیشی و هماهنگی برای بررسی مطالبات شرکتهای پخش از دانشگاههای علوم پزشکی در حاشیه نمایشگاه ایرانفارما خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عباس مهدیزاده مدیر راهبری پایش و امور استانهای سازمان غذا و دارو گفت: در نشست بررسی مطالبات شرکتهای پخش از دانشگاههای علوم پزشکی و با حضور مسئولان سازمان غذا و دارو، دبیران کلانمناطق دانشگاههای علوم پزشکی و مدیران عامل شرکتهای پخش سراسری، وضعیت مطالبات شرکتهای پخش از دانشگاههای علوم پزشکی و مهمترین چالشهای موجود در فرآیند پرداخت این مطالبات بررسی خواهد شد.
وی افزود: آثار تأخیر در پرداخت مطالبات بر استمرار و پایداری زنجیره تأمین دارو نیز مورد بررسی قرار میگیرد و راهکارهای اجرایی برای تسریع در تعیین تکلیف و پرداخت مطالبات شرکتهای پخش مورد هماندیشی قرار خواهد گرفت.
مدیر راهبری پایش و امور استانهای سازمان غذا و دارو با اشاره به نقش شرکتهای پخش سراسری در تداوم زنجیره تأمین و توزیع دارو اظهار کرد: هماهنگی میان سازمان غذا و دارو، معاونتهای غذا و دارو و دانشگاههای علوم پزشکی برای رسیدگی به این موضوع ضروری است.
مهدیزاده خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری این نشست، دستیابی به راهکارهای عملیاتی و تقویت هماهنگی میان بخشهای مرتبط برای تسریع در تعیین تکلیف مطالبات شرکتهای پخش است.
این نشست تخصصی پنجشنبه ۲ مهرماه ۱۴۰۵، از ساعت ۹ تا ۱۳ در سالن ایرانفارما کانکت و در حاشیه نمایشگاه ایرانفارما برگزار میشود.
در این نشست مسئولان سازمان غذا و دارو، دبیران کلانمناطق دانشگاههای علوم پزشکی و مدیران عامل شرکتهای پخش سراسری حضور خواهند داشت. یازدهمین دوره نمایشگاه ایران فارما ۱۴۰۵ در روزهای ۱ تا ۳ مهرماه مصادف با ۲۳ تا ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ برگزار خواهد شد.