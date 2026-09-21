نخستین آیین شکرانه برداشت خرما با شعار نخل، هویت دیرینه بهبهان و با هدف پیوند کشاورزی و توسعه پایدار، با حضور مسئولان، کشاورزان و باغداران در شهرستان بهبهان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، این مراسم با حضور امام جمعه، فرماندار، نماینده مردم بهبهان و آغاجاری در مجلس شورای اسلامی، مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، مدیر وکارکنان جهاد کشاورزی بهبهان، رؤسای ادارات شهرستان، بخشداران، اعضای شوراها، اتاق اصناف شهرستان، دهیاران، کشاورزان، باغداران و کارکنان مراکز خدمات در شهرستان بهبهان انجام شد.

‌در این مراسم با استفاده از ظرفیت‌های مختلف، از جمله توانمندی زنان روستایی مانند پخت نان و آش محلی و حصیربافی، گروه‌های سرود محلی و همچنین حضور صنایع وابسته به خرما مانند بسته‌بندی، برنامه‌های متنوعی اجرا شد.

‌در پایان این آیین، با خواندن دعا، مراسم شکرانه برداشت خرما به‌طور رسمی برگزار شد و باشکوه‌ترین جلوه همدلی و همراهی نخل‌داران این منطقه رقم خورد؛ رویدادی که بر پیوند ناگسستنی فرهنگ، کشاورزی و توسعه پایدار این شهرستان تأکید شد.