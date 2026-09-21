به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، معاون پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، با تداوم وزش باد شمال غربی در مناطق شمالی استان تا روز سه‌شنبه، سواحل و فراساحل شمالی به‌نسبت متلاطم پیش‌بینی می‌شود.

زهرا راستگو افزود: همچنین تا روز پنج‌شنبه (بویژه در ساعت‌های از ظهر تا اوایل شب)، بصورت محلی و پراکنده در برخی نقاط استان، بیشتر ارتفاعات شرقی و مناطق جنوبی با رشد ابر، احتمال وقوع ناپایداری‌های موقت جوی دور از انتظار نیست.

وی اضافه کرد: از روز جمعه با افزایش سرعت وزش باد شمال غربی روی دریا، سواحل استان مواج پیش‌بینی می‌شود.

معاون پیش‌بینی هواشناسی بوشهر گفت: وزش باد متغیر، بیشتر جنوب غربی تا شمال غربی، با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و در فراساحل شمالی استان ۱۲ تا ۴۴ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی ارتفاع موج دریا را ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتی‌متر، در سواحل شمالی استان ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر و در فراساحل شمالی ۹۰ تا ۱۵۰ سانتی‌متر پیش‌بینی کرد.

راستگو گفت: فردا در بندر بوشهر زمان مد دریا ساعت ۰۳:۲۰ و جزر دریا ساعت ۱۲:۱۰ دقیقه خواهد بود.