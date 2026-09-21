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روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: بندر تجاری کیش در هفته گذشته به ۱۰ هزار و ۴۴۶ مسافر و ۲ هزار و ۲۴۸ دستگاه خودرو خدماترسانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: در مدت زمانی ۲۱ تا ۲۷ شهریور، ۱۰ هزار و ۴۴۶ مسافر و سرنشین خودرو با شناورهای مسافری و حمل خودرو (لندینگکرافت) در مسیر دریایی بنادر کیش، چارک و آفتاب جابهجا شدند و از این رقم، ۶ هزار و ۳۵ نفر ورودی و ۴ هزار و ۴۱۱ نفر خروجی بودند.
در این مدت، ۱۴۱ سفر با شناورهای خودروبر (لندینگکرافت) انجام شد و ۲ هزار و ۲۴۸ دستگاه خودرو در این مسیر جابهجا شد و از این رقم، هزار و ۳۱۱ دستگاه خودرو وارد کیش و ۹۳۷ دستگاه خودرو از کیش خارج شدند.
۳ هزار و ۹۳۳ سرنشین خودرو در مسیر ورودی و ۲ هزار و ۸۱۱ سرنشین در مسیر خروجی با شناورهای خودروبر جابهجا شدند.
۹۴ سفر دریایی در بخش شناورهای مسافری تندرو انجام شد و ۳ هزار و ۷۰۲ مسافر جابهجا شدند.
از این رقم، ۲ هزار و ۱۰۲ نفر مسافر ورودی و هزار و ۶۰۰ نفر مسافر از کیش خارج شدند.