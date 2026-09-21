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سامانه فوریتهای اداری «فواد» در مراحل تکمیلی خود در اردبیل راه اندازی شد تا در خدمت هم استانی ها باشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سهراب غنیزاده، معاون سرمایه انسانی و نوسازی اداری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اردبیل، اظهار کرد: با توجه به اجرای طرح سراسری راه اندازی سامانه فوریتهای اداری دستگاههای اجرایی در استان اردبیل در این مدت این طرح با برنامه ریزی دقیق اجرایی و عملیاتی شد.
وی خاطرنشان کرد: چرخه کامل این سامانه به صورت جامع راه اندازی شده تا با نظارت و بازرسیهای دقیق در دستگاههای اجرایی و بازخورد خوبی که دریافت کردیم اسباب رضایتمندی مردم در قالب این سامانه فراهم آید.
معاون سرمایه انسانی و نوسازی اداری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل بیان کرد: عملیات نظارت و بازرسی در قالب ۶ تیم دونفره اجرایی و عملیاتی شد و ما اهتمام جدی داریم تا موانع احتمالی را برطرف کنیم.
غنی زاده تماسهای مردمی با فوریتهای اداری با سامانه ۱۲۸ را یادآور شد و تصریح کرد: ما آمادگی داریم در قالب این طرح در کنار دریافت مشکلات مردم نظرات کارشناسی و انتقادات و پیشنهادات را از دستگاههای اجرایی دریافت کرده و نسبت به پاسخگوئی آن در کمتر از سه ساعت عمل کنیم.
وی ادامه داد: عموم مردم از طریق این سامانه و شماره ۱۲۸ میتوانند موضوعات مختلف را مطرح کرده و بازخورد آن را در سریعترین زمان منعکس کنند.
معاون سرمایه انسانی و نوسازی اداری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل ادامه داد: در بستر فوریتهای اداری شرایط خوبی فراهم شده تا با نظر و دیدگاه مردم بتوانیم نارسائیها را در دستگاههای اجرایی برطرف کنیم.