به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سهراب غنی‌زاده، معاون سرمایه انسانی و نوسازی اداری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در اردبیل، اظهار کرد: با توجه به اجرای طرح سراسری راه اندازی سامانه فوریت‌های اداری دستگاه‌های اجرایی در استان اردبیل در این مدت این طرح با برنامه ریزی دقیق اجرایی و عملیاتی شد.

وی خاطرنشان کرد: چرخه کامل این سامانه به صورت جامع راه اندازی شده تا با نظارت و بازرسی‌های دقیق در دستگاه‌های اجرایی و بازخورد خوبی که دریافت کردیم اسباب رضایتمندی مردم در قالب این سامانه فراهم آید.

معاون سرمایه انسانی و نوسازی اداری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل بیان کرد: عملیات نظارت و بازرسی در قالب ۶ تیم دونفره اجرایی و عملیاتی شد و ما اهتمام جدی داریم تا موانع احتمالی را برطرف کنیم.

غنی زاده تماس‌های مردمی با فوریت‌های اداری با سامانه ۱۲۸ را یادآور شد و تصریح کرد: ما آمادگی داریم در قالب این طرح در کنار دریافت مشکلات مردم نظرات کارشناسی و انتقادات و پیشنهادات را از دستگاه‌های اجرایی دریافت کرده و نسبت به پاسخگوئی آن در کمتر از سه ساعت عمل کنیم.

وی ادامه داد: عموم مردم از طریق این سامانه و شماره ۱۲۸ می‌توانند موضوعات مختلف را مطرح کرده و بازخورد آن را در سریعترین زمان منعکس کنند.

معاون سرمایه انسانی و نوسازی اداری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل ادامه داد: در بستر فوریت‌های اداری شرایط خوبی فراهم شده تا با نظر و دیدگاه مردم بتوانیم نارسائی‌ها را در دستگاه‌های اجرایی برطرف کنیم.