مهلت ارسال آثار به جشنواره ملی دوسالانه روستایی و عشایری «آسمان هشتم» تا ۱۵ آبان ۱۴۰۵ تمدید شد.

تمدید مهلت ارسال آثار به هفتمین جشنواره ملی «آسمان هشتم» تا ۱۵ آبان

تمدید مهلت ارسال آثار به هفتمین جشنواره ملی «آسمان هشتم» تا ۱۵ آبان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نشست تخصصی بررسی ساختار فنی و هنری هفتمین جشنواره ملی دوسالانه روستایی و عشایری «آسمان هشتم» با حضور اعضای شورای سیاستگذاری و دبیران بخش‌های جشنواره در ساری برگزار شد.

در این نشست که به میزبانی مهدی بهمنی، معاون هنری و سینمایی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران برگزار شد، ابعاد فنی و هنری، روند اجرایی، ساختار بخش‌های مختلف و نحوه برگزاری جشنواره مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

این جشنواره با همکاری اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، بنیاد بین‌المللی فرهنگی هنری امام رضا (ع) و شرکت فرهنگی هنری نسیم مهرآوا در دو بخش چاووشی‌خوانی و عکس رضوی برگزار می‌شود.

بخش چاووشی‌خوانی شامل تک‌خوانی، گروه‌خوانی، نوجوانان و اجرای آیینی است و بخش عکس نیز در دو قالب دوربین عکاسی و موبایل برگزار خواهد شد.

موضوعات بخش عکس جشنواره شامل آداب و آیین‌های مذهبی روستایی با محوریت امام رضا (ع)، نیایش در اماکن زیارتی روستایی، زیارت و توسل به امام رضا (ع) و سبک زندگی اسلامی ایرانی با تأکید بر فرهنگ رضوی است.

در ادامه این نشست، ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و بومی مناطق روستایی و عشایری، نحوه مشارکت هنرمندان و راهکار‌های اجرای منسجم‌تر بخش‌های جشنواره بررسی شد.

بر اساس فراخوان جشنواره، مهلت ارسال آثار که پیش‌تر تا ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ تعیین شده بود، تمدید شده است و علاقه‌مندان تا ۱۵ آبان ۱۴۰۵ فرصت دارند آثار خود را ارسال کنند.

هفتمین جشنواره ملی دوسالانه روستایی و عشایری «آسمان هشتم» نیز ۲۴ آذر ۱۴۰۵ به میزبانی شهرستان ساری برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و ارسال آثار می‌توانند به سامانه جشنواره به نشانی portal.shamstoos.ir مراجعه کنند.