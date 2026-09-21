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مهلت ارسال آثار به جشنواره ملی دوسالانه روستایی و عشایری «آسمان هشتم» تا ۱۵ آبان ۱۴۰۵ تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نشست تخصصی بررسی ساختار فنی و هنری هفتمین جشنواره ملی دوسالانه روستایی و عشایری «آسمان هشتم» با حضور اعضای شورای سیاستگذاری و دبیران بخشهای جشنواره در ساری برگزار شد.
در این نشست که به میزبانی مهدی بهمنی، معاون هنری و سینمایی ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران برگزار شد، ابعاد فنی و هنری، روند اجرایی، ساختار بخشهای مختلف و نحوه برگزاری جشنواره مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
این جشنواره با همکاری ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، بنیاد بینالمللی فرهنگی هنری امام رضا (ع) و شرکت فرهنگی هنری نسیم مهرآوا در دو بخش چاووشیخوانی و عکس رضوی برگزار میشود.
بخش چاووشیخوانی شامل تکخوانی، گروهخوانی، نوجوانان و اجرای آیینی است و بخش عکس نیز در دو قالب دوربین عکاسی و موبایل برگزار خواهد شد.
موضوعات بخش عکس جشنواره شامل آداب و آیینهای مذهبی روستایی با محوریت امام رضا (ع)، نیایش در اماکن زیارتی روستایی، زیارت و توسل به امام رضا (ع) و سبک زندگی اسلامی ایرانی با تأکید بر فرهنگ رضوی است.
در ادامه این نشست، ظرفیتهای فرهنگی، هنری و بومی مناطق روستایی و عشایری، نحوه مشارکت هنرمندان و راهکارهای اجرای منسجمتر بخشهای جشنواره بررسی شد.
بر اساس فراخوان جشنواره، مهلت ارسال آثار که پیشتر تا ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ تعیین شده بود، تمدید شده است و علاقهمندان تا ۱۵ آبان ۱۴۰۵ فرصت دارند آثار خود را ارسال کنند.
هفتمین جشنواره ملی دوسالانه روستایی و عشایری «آسمان هشتم» نیز ۲۴ آذر ۱۴۰۵ به میزبانی شهرستان ساری برگزار خواهد شد.
علاقهمندان برای ثبتنام و ارسال آثار میتوانند به سامانه جشنواره به نشانی portal.shamstoos.ir مراجعه کنند.