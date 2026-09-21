به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، دانشگاه دولتی بجنورد هم از جمله دانشگاه هایی است که 4 مهرماه بازگشایی خواهد شد.

نوروزی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بجنورد گفت : دانشگاه بجنورد 5 هزار دانشجو دارد که در 82 رشته گزارش مشغول تحصیل هستند .

رئیس مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی هم در نشست خبری گفت : مجوز ارتقای مجتمع به دانشگاه صنعتی اسفراین از هیئت امنا و وزرای علوم دولت‌های سیزدهم و چهاردهم گرفته شده است .

به گفته محمد حاتمی تعداد گروه‌های آموزشی مجتمع از ۲ به ۱۲ گروه مصوب افزایش یافته و سه دانشکده مهندسی نیز ایجاد شده و هم اکنون شمار اعضای هیئت‌علمی این مجتمع از ۴۵ به ۷۰ نفر افزایش یافته است .

در پنجمین نشست شورای آموزش و پرورش جاجرم هم عنوان شد: در قالب طرح نشان‌دار کردن مالیات، مالیات مودیان به سمت طرح هایی از جمله ساخت مدرسه پروین و سالن ورزشی سنخواست سوق داده شد.

از صنایع هم در چارچوب مسئولیت‌های اجتماعی برای کمک به دهک های درآمدی پایین تر کمک گرفته خواهد شد.

این شهرستان هم برای شروع سالی پربار، آماده شده است .

در ادامه‌ی حمایت‌های بنیاد علوی و مشارکت خیران و گروه‌های جهادی از دانش آموزان مناطق کم برخوردار، چهار هزار بسته نوشت افزار به ارزش ۵ میلیارد تومان به دانش‌آموزان راز و جرگلان اهدا شد.

این گروه‌ها تاکنون ۱۵ هزار بسته به ارزش ۱۹میلیارد تومان بین دانش اموزان خانواده‌های کم بضاعت، توزیع کرده‌اند.