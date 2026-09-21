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جشن شکوفهها برای ۶۰۰ دانش آموز کلاس اولی، امروز با حضور پر شور دانش آموزان در مدارس فیروزه خراسان رضوی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر آموزش و پرورش شهرستان فیروزه در آیین جشن شکوفهها در دبستان دخترانه ایمان،گفت:تمهیدات لازم برای بازگشایی هر چه بهتر مدارس در ۳ شهر فیروزه، همت آباد و گرماب و روستاهای سطح شهرستان در روز اول مهر ماه امسال انجام شده است.
جعفر گرمابی از تلاش خانواده ها، مدیران و معلمان شهرستان فیروزه در اجرای طرح مهر و بازگشایی مدارس قدردانی کرد و افزود: امسال ۶۰۰ دانش آموز کلاس اولی در مدارس ابتدایی شهرستان فیروزه مشغول به تحصیل شدند.
وی اظهار کرد: مقدمات تعلیم و تربیت دانش آموزان شهرستان فیروزه در سال تحصیلی جدید با حضور ۹۰۰ معلم در ۱۲۰ مدرسه سطح شهرستان برای حدود ۸ هزار و ۵۰۰ دانش آموز فراهم شده است.