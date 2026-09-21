به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، علی احمدی جبلی گفت: اجرای خطوط و نقوش جاده‌ای در تأمین و ارتقای ضریب ایمنی راه‌ها، به‌ویژه در طول شب و ایام بارندگی، نقش مهمی در هدایت ترافیک جاده‌ای دارد.

وی با اشاره به پایش مستمر وضعیت راه‌های برون‌شهری از طریق بازدید‌های میدانی گفت: با توجه به نقش خطوط ترافیکی در تأمین ایمنی راه‌ها، طی بازدید‌های میدانی خطوط مضمحل‌شده در طول راه‌ها شناسایی و سپس در قالب طرح‌های ترمیمی، نسبت به احیای خطوط اقدام می‌شود.

احمدی جبلی افزود: از سوی دیگر، اجرای روکش آسفالت در طول محور‌ها موجب محو شدن خطوط می‌شود که در این موارد نیز اجرای خطوط جدید، اعم از سرد و گرم، در دستور کار قرار می‌گیرد.

رئیس اداره توسعه ایمنی راه‌های اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم ادامه داد: اولویت‌بندی در اجرای خطوط و انتخاب نوع خط ترافیکی متناسب با شالوده راه و وضعیت ترافیکی هر محور انجام می‌شود.

وی توضیح داد: کریدور‌های جاده‌ای، اعم از آزادراه‌ها و راه‌های اصلی، به دلیل میزان و نوع ترافیک، در اجرای خطوط ترافیکی و احیای آنها در اولویت قرار دارند.

احمدی جبلی خاطرنشان کرد: مواد مورد استفاده در خطوط گرم موجب ماندگاری و بازتاب مناسب این نوع خطوط می‌شود و به دلیل هزینه بالای اجرا، این خطوط در محور‌های کریدوری و دیگر جاده‌های پرتردد مورد استفاده قرار می‌گیرند.

وی یادآور شد: در برخی محور‌های جاده‌ای که ضرورت اجرای خطوط گرم و نقوش وجود دارد، این خطوط به صورت مقطعی اجرا می‌شوند.

رئیس اداره توسعه ایمنی راه‌های استان قم در ادامه از اجرای طرح خط‌کشی گرم در طول محور کریدوری آزادراه قم–کاشان خبر داد و گفت: در قالب یک طرح پیمانی، عملیات اجرایی خط‌کشی گرم به طول ۲۰۰ کیلومتر از شهریورماه امسال آغاز شده و ان‌شاءالله تا پایان آبان‌ماه سال جاری تکمیل خواهد شد.

وی درباره اعتبار اجرای این طرح گفت: بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای این طرح اختصاص یافته که از محل اعتبارات سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تأمین شده است.

احمدی جبلی با اشاره به هزینه‌های قابل توجه اجرای خطوط ترافیکی، به‌ویژه خط‌کشی گرم، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین نکات در نگهداری خطوط ترافیکی، جلوگیری از عبور خودروها، به‌ویژه در ساعات اولیه پس از اجرا، از روی خطوط و نقوش جاده‌ای است.

وی از رانندگان که از محدوده اجرای عملیات خط‌کشی عبور می‌کنند خواست ضمن رعایت کامل مقررات راهنمایی و رانندگی، توجه کافی به علائم و تجهیزات ایمنی اجرای خطوط داشته باشند و همکاری لازم را با مجریان طرح به عمل آورند.

رئیس اداره توسعه ایمنی راه‌های اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم در پایان تأکید کرد: رانندگان از عبور روی خطوط ترافیکی تازه اجراشده خودداری کنند تا ماندگاری و بازتاب مناسب خطوط تأمین شود.