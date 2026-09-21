ثبت نام دوره آموزشی و رویداد ملی «هوش مصنوعی در سلامت» به همت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری بیمارستان سینا آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری بیمارستان سینا، فراخوان ثبت‌نام در دوره آموزشی و رویداد ملی «هوش مصنوعی در سلامت» را با هدف توانمندسازی متخصصان، شناسایی ظرفیت‌های فناورانه و توسعه راهکارهای هوش مصنوعی برای حل مسائل واقعی حوزه سلامت منتشر کرد.



این رویداد با هدف ایجاد پیوند میان توانمندی‌های حوزه هوش مصنوعی و نیاز‌های واقعی نظام سلامت طراحی شده است و فرصتی برای آموزش، شبکه‌سازی، شناسایی استعداد‌ها و شکل‌گیری تیم‌های فناور برای ارائه راهکار‌های نوآورانه در حوزه سلامت فراهم می‌کند.

در نخستین مرحله این رویداد، یک دوره آموزشی فشرده و کاربردی به مدت ۱۶ ساعت برگزار خواهد شد. سرفصل‌های این دوره، مباحث و مفاهیم مرتبط با هوش مصنوعی در سلامت و کاربرد‌های این فناوری در حوزه پزشکی را دربرمی‌گیرد و شرکت‌کنندگان را برای حضور مؤثر در مرحله اصلی رویداد آماده می‌کند.

همچنین شرکت‌کنندگان در طول این فرآیند از منتورینگ و راهنمایی تخصصی اساتید و خبرگان حوزه هوش مصنوعی و سلامت بهره‌مند خواهند شد تا ضمن ارتقای دانش و مهارت‌های خود، بتوانند راهکار‌های پیشنهادی برای حل مسائل واقعی حوزه سلامت را توسعه دهند و به مرحله اجرا نزدیک کنند.

در پایان دوره آموزشی، گواهی معتبر و مورد تأیید پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به شرکت‌کنندگان اعطا خواهد شد.

دوره آموزشی، به‌عنوان مرحله توانمندسازی و آمادگی برای حضور در رویداد اصلی «هوش مصنوعی در سلامت» برگزار می‌شود. در مرحله اصلی، تیم‌های شرکت‌کننده با تمرکز بر مسائل واقعی و اولویت‌دار حوزه سلامت، به ارائه و توسعه راهکار‌های مبتنی بر هوش مصنوعی خواهند پرداخت.

برای حمایت از تیم‌ها و راهکار‌های برتر این رویداد نیز در مجموع ۸۰۰ میلیون تومان جایزه نقدی در نظر گرفته شده است.

متقاضیان، پژوهشگران و فعالان حوزه سلامت دیجیتال می‌توانند برای آگاهی از سرفصل‌های آموزشی، شرایط شرکت در رویداد و ثبت‌نام به پایگاه اینترنتی https://services.iranailab.ir/ یا درگاه رسمی پژوهشگاه به نشانی http://www.itrc.ac.ir/fa/node/۴۸۳۶۴ مراجعه کنند.