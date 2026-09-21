وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در پی رحلت مرجع عظیم‌الشان، آیت‌الله شبیری زنجانی، پیام تسلیت ارسال کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، پیام تسلیت حسین سیمایی صراف درخصوص رحلت مرجع عظیم‌الشان ، آیت‌الله شبیری زنجانی به این شرح است:

الَّذِینَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِکَةُ طَیِّبِینَ ۙیَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَیْکُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

درگذشت اسفناکِ فقیه منزّه، عالم روشن ضمیر، مرجع عالیقدر حضرت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی (ره) بی‌شک خسارتی عظیم برای علم و دین است.

وسعت معلومات، ذهنِ نقّاد، فهمِ عمیق از مبانی دین، احاطه کم نظیر به رجال و حدیث، حافظه شگفت انگیز، ضبطِ دقیق تراجم و تاریخ معاصر و روایتِ بی واسطه و وفادارانه سرگذشت حوزه قم، از ویژگی‌هایی است که در معدودی مانند مرحوم آیت الله شبیری جمعِ نوادر شده بود و او را اولاً «مرجع تحقیق» قرار داده بود.

تقوای متمایز ایشان، در امر مرجعیت -بالاخص تصرف در وجوهات شرعیه-، دوری از مرید پروری و پرهیز از شهرت در زمانه رقابت‌های مذموم، حاکی از تطبیق شریفه «مخالفاً علی هواه» بر این فقیه نزیه بود.

امید که یاد او و نام او، چراغِ راهِ متفقِهان و شیعیان دوستدار فقاهتِ آل محمد باشد.

در پایان خدمت بیت مکرم زنجانی، به ویژه دوستان گرانقدر ایات سید جواد و دکتر سیدحسن شبیری، شاگردان حضرت استاد به ویژه مقام معظم رهبری (حفظه الله)، حوزه منورّه قم، و سایر بازماندگان و داغداران تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم.

هیهات ان یأتی الزمان بمثله ان الدهر بمثله لعقیم

حسین سیمایی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری