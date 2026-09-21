روز‌های آفتابی و مطبوع پایان تابستان و شروع پاییز در گیلان

روز‌های آفتابی و مطبوع پایان تابستان و شروع پاییز در گیلان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد دادرس گفت: با استقرار جوی آرام و پایدار در آسمان گیلان، هوای استان تا پنجشنبه صاف تا نیمه ابری، همراه با وزش باد به ویژه در مناطق کوهستانی، مه آلود و احتمال رگبار‌های پراکنده پیش بینی شده است.

وی از افزایش ۳ تا ۶ درجه‌ای دمای هوای گیلان در این مدت خبر داد و افزود: دریای خزر هم با ارتفاع موج ۱۰ تا ۶۰ سانتی متر امروز برای فعالیت‌های دریانوردی و شنا در برخی مناطق نامناسب و با ارتفاع موج ۱۰ تا ۵۰ سانتی متر سه شنبه و چهارشنبه مناسب است.

مدیرکل هواشناسی گیلان با بیان اینکه گرم‌ترین منطقه استان در شبانه روز گذشته لوشان با ۲۹ درجه دما و خنک‌ترین منطقه، اسب وونی تالش با ۱۲ درجه دما ثبت شد، گفت: دمای فعلی رشت مرکز گیلان ۲۸ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۵۴ درصد است.