پخش زنده
امروز: -
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه ارومیه از طرح تبدیل رایگان خودروهای پرپیمایش فعال، بنزینی به گازسوز، شاغل در سکوهای اینترنتی حملونقل اعم در آذربایجان غربی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه ارومیه از طرح تبدیل رایگان خودروهای پرپیمایش فعال، بنزینی به گازسوز، شاغل در سکوهای اینترنتی حملونقل اعم از (اسنپ، تپسی،.) در استان آذربایجان غربی خبر داد.
احمد مجرد ضمن ابراز خرسندی از افزایش مصرف "سی ان جی" در سطح منطقه گفت: پس از تغییر نرخ سوم بنزین در سطح کشور شاهد افزایش نسبی در مصرف سی ان جی را هستیم، در همین راستا دولت برای کمک به رانندگانی که درآمدشان از طریق تاکسیهای اینترنتی میباشد، فراخوان تبدیل رایگان تاکسیهای اینترنتی به دوگانهسوز را اعلام کرد.
مجرد افزود: ارسال پیامک به رانندگان از سوی شرکت تحت پوشش به تاکسیهای اینترنتی بهصورت تدریجی در حال انجام است تا دارندگان این خودروها بتوانند در کوتاهترین زمان ممکن، فرایند دوگانهسوزکردن خودروهای خود را انجام دهند، افزود: مالکان این خودروها توجه داشته باشند پس از دریافت پیامک، میتوانند با مراجعه به سامانه GCR.NIOPDC.IR به تکمیل ثبتنام و انتخاب کارگاه مجاز اقدام کنند.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: استفاده از گاز طبیعی فشرده به دلیل قیمت ارزان و همچنین دسترسی آسان، رویکرد مناسبی برای برونرفت از معضل مصرف بالای بنزین و کنترل آلودگی هوا را دارد.
مجرد ضمن تاکید بر روند اجرای سریع این طرح در سطح استان گفت: کارگاههای مجاز معرفی شده برای دوگانه سوز کردن خودروها مرتبا توسط کارشناسان و متخصصان مربوطه شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه ارومیه مورد پیگیری و بازرسی قرار می گیرد.