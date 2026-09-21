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مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان شرقی از توزیع بیش از ۶ هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان عوارض مالیات بر ارزش افزوده بین شهرداریها، دهیاریها، روستاهای بدون دهیاری و عشایر استان در پنج ماهه امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، علوی اظهار کرد: در پنج ماهه امسال بیش از ۶ هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان از عوارض مالیات بر ارزش افزوده در استان توزیع شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳۵ درصد افزایش یافته است.
وی افزود: از مجموع این عوارض بیش از چهار هزار و ۷۲۳ میلیارد تومان به ۷۰ شهرداری استان اختصاص یافته که میزان پرداختی به شهرداریها نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲۶ درصد افزایش داشته است.
علوی ادامه داد: بیش از یک هزار و ۹۴۷ میلیارد تومان از عوارض توزیعشده نیز به دهیاریها و روستاهای بدون دهیاری و بیش از ۸۹ میلیارد و ۸۹۰ میلیون تومان به عشایر استان اختصاص یافته است که این ارقام به ترتیب ۱۶۲ و ۱۳۰ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است.
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجانشرقی گفت: شهرداری تبریز با دریافت بیش از ۲ هزار و ۵۸۷ میلیارد تومان، بیش از نیمی از عوارض اختصاصیافته به شهرداریهای استان را به خود اختصاص داده و میزان پرداختی به این شهرداری نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲۰ درصد افزایش یافته است.
وی با اشاره به نقش عوارض مالیات بر ارزش افزوده در توسعه و آبادانی شهرها و روستاهای استان اظهار کرد: افزایش این منابع میتواند ظرفیت مدیریت شهری و روستایی را برای اجرای طرحهای عمرانی، بهسازی زیرساختها، توسعه فضای سبز و ارتقای خدمات عمومی افزایش دهد.
علوی خاطرنشان کرد: عوارض مالیات بر ارزش افزوده پس از توزیع در مسیر توسعه و آبادانی مناطق مختلف استان هزینه میشود و بخشی از منابع حاصل از مالیات در قالب پروژههای عمرانی و خدماتی به جامعه بازمیگردد.
وی گفت: این اعتبارات در بخشهایی همچون بهسازی معابر و زیرساختهای شهری و روستایی، توسعه فضای سبز، ارتقای خدمات عمومی و تقویت امکانات مناطق عشایری هزینه میشود.
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجانشرقی تأکید کرد: پرداخت مالیات فقط یک تکلیف قانونی نیست، بلکه مشارکتی مستقیم در تأمین منابع مورد نیاز برای توسعه و آبادانی استان و ارتقای کیفیت خدمات عمومی به مردم است.