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رئیس حفاظت محیط زیست شهرستان کوثر گفت: تعداد ۱۰۲ بسته تحصیلی به ارزش تقریبی ۱۵۰ میلیون تومان توسط گروه های جهادی و خیرین محیط زیست تهیه و در بین دانش آموزان روستای هواشانق توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل و به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل، یوسف رشیدی در تشریح این خبر اظهار کرد: در راستای حمایت از دانشآموزان در قالب پویش «پیشوازمهر» در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، مراسم توزیع بستههای لوازمالتحریر در روستای هواشانق برگزار شد.
وی افزود: این اقدام که با مشارکت ارزشمند بنیاد علوی، گروههای جهادی و خیرین حوزه محیط زیست صورت پذیرفت، به ارزش تقریبی ۱۵۰ میلیون تومان انجام شده است.
ایشان با تأکید بر اهمیت حمایتهای اجتماعی در کنار فعالیتهای حفاظتی، از همکاری خیرینی که در این مسیر همراه با گروههای جهادی برای تامین نیازهای اولیه دانشآموزان روستاهای محروم مشارکت کردند، قدردانی کرد.