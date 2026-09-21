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همزمان با آغاز سال تحصیلی، ویژهبرنامه «صبح نو، تهران نو» رادیو تهران سهشنبه ۳۱ شهریور به صورت زنده از دانشگاه پدافند هوایی خاتمالانبیا (ص) پخش میشود و بازگشایی مدارس را از زاویه فرهنگ، جامعه، ایثار و آینده نسل جدید روایت میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ویژهبرنامه «صبح نو، تهران نو» از ساعت ۶ تا ۸، با محوریت همراهی فرماندهان پدافند هوایی با فرزندان شهدای این نیرو برای آغاز سال تحصیلی جدید، تلاش میکند پیوند میان مدرسه، خانواده شهدا، دفاع و نسل جدید را در قالب یک روایت رسانهای بازتاب دهد.
سید وحید موسوی، مدیر گروه فرهنگ، جامعه و سلامت رادیو تهران، با اشاره به رویکرد این شبکه در آغاز سال تحصیلی گفت: بازگشایی مدارس برای رادیو تهران صرفاً یک مناسبت تقویمی نیست، بلکه یکی از مهمترین موقعیتهای اجتماعی سال برای پرداختن به خانواده، نسل آینده، هویت، آموزش و سرمایههای فرهنگی جامعه است.
وی افزود: امسال تلاش شده است این رویکرد از سطح یک برنامه مناسبتی فراتر رود و با طراحی یک رویداد میدانی، پیوند میان «مدرسه»، «خانواده شهدا»، «دفاع» و «نسل جدید» به یک روایت رسانهای تبدیل شود.
موسوی با بیان اینکه محور اصلی این رویداد، همراهی فرماندهان پدافند هوایی با فرزندان شهدای این نیرو برای رفتن به مدرسه و آغاز سال تحصیلی جدید است، افزود: فرزند شهید امروز یک دانشآموز است که در آغاز سال تحصیلی وارد مرحله تازهای از زندگی خود میشود و در سوی دیگر، فرماندهان و نیروهایی قرار دارند که بخشی از مأموریت امروز آنان امتداد همان مسئولیتی است که شهدا بر عهده داشتند.
مدیر گروه فرهنگ، جامعه و سلامت رادیو تهران همچنین درباره همکاری این شبکه با دانشگاه پدافند هوایی خاتمالانبیا (ص) گفت: این همکاری در چارچوب همافزایی ظرفیتهای رسانهای و اجتماعی شکل گرفته است و حضور رادیو در محیط دانشگاه، فرصتی برای ارتباط نزدیک با ظرفیتهای انسانی، علمی و آموزشی این مجموعه فراهم میکند.
وی گفت: راهبرد رادیو تهران، تا حد امکان خارج شدن از فضای صرفاً استودیویی و حضور در متن جامعه است تا برنامهها از جنس زندگی واقعی مردم باشند و فاصلهای میان آنچه در جامعه رخ میدهد و آنچه از آنتن شنیده میشود، وجود نداشته باشد.
حضور معاونان نیرو، پیشکسوتان و دانشجویان دانشگاه پدافند هوایی، گفتوگوهای زنده و صمیمی گزارشگر با حاضران، اجرای زنده سرود ملی و حضور گروههای موسیقی دختران و پسران از بخشهای ویژهبرنامه «صبح نو، تهران نو» خواهد بود.
همچنین پویش «مردم ایران، حامی پدافند هوایی» با هدف مشارکت مخاطبان در این رویداد در نظر گرفته شده است. مخاطبان میتوانند از طریق راههای ارتباطی رادیو تهران در این پویش مشارکت کنند.
موسوی از طراحی تمثال شهدای مدرسه میناب و نصب آن در ایستگاه رادیویی رادیو تهران در دانشگاه پدافند هوایی خبر داد و گفت: این اقدام در راستای پیوند نسلها و روایت فرهنگ ایثار و شهادت در نسبت با زندگی امروز جامعه انجام شده است.
وی افزود: در این رویداد، فرزند شهید، مدرسه، آغاز سال تحصیلی و همراهی فرماندهان به یکدیگر متصل میشوند تا روایتی اجتماعی از ایثار، مسئولیت، آموزش و آینده نسل جدید شکل بگیرد.
ویژهبرنامه «صبح نو، تهران نو» با تهیهکنندگی محمدرضا پاکزادیان، سردبیری هومن مرادی، اجرای علیرضا مهرانفر، هماهنگی سپیده آقاجانی و حمیدرضا لشینی و گزارشگری علیرضا نوری از دانشگاه پدافند هوایی خاتمالانبیا (ص) روی آنتن رادیو تهران میرود.
مخاطبان میتوانند برنامههای رادیو تهران را روی موج FM ردیف ۹۴ مگاهرتز، موج AM ردیف ۱۳۳۲ کیلوهرتز و سامانه ایرانصدا دریافت کنند. همچنین برای ارتباط و مشارکت با شبکه میتوانند از شماره پیامکی ۳۰۰۰۰۹۴ و پیامرسان بله به نشانی @RadioTehranPlus استفاده کنند.