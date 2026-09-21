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دانشآموزان برخی روستاهای شهرستان کلات خراسان رضوی، سال تحصیلی جدید را در مدارس نوساز آغاز خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیر آموزش و پرورش شهرستان کلات، گفت: تمامی مدارس کلات برای آغاز سال تحصیلی جدید آماده هستند و تلاش شده است مهر امسال در فضایی آرام و بدون دغدغه آغاز شود.
رمضان پروانه، افزود:نیروی انسانی مورد نیاز مدارس شهرستان بهصورت صددرصدی تأمین شده و در حال حاضر با کمبود نیروی انسانی مواجه نیستیم.
وی، همچنین از تأمین تجهیزات مورد نیاز مدارس خبر داد و گفت: بخشی از نیاز دانشآموزان کمبرخوردار به کیف، کفش و لوازمالتحریر نیز با کمک خیران تأمین شده است.
پروانه، ادامه داد: در روستاهای ایدلیک، سینی نو، سیرزار و باغکند، دانشآموزان از نخستین روز سال تحصیلی در مدارس جدید حضور خواهند یافت و طرح های آموزشی در شهرهای زاوین، لاین، کلات و روستای قلیچآباد نیز با جدیت در حال اجراست.
وی اظهار کرد: در مجموع ۲۱ طرح آموزشی در شهرستان در دست اجراست که پیمانکاران این طرحها مشغول فعالیت هستند و امیدواریم بخشی از این طرح ها در هفتههای آینده و همه ۲۱ طرح تا دهه فجر امسال، به بهرهبرداری برسد.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان کلات در پایان تأکید کرد: در روز نخست مهرماه کمبود خاصی در مدارس شهرستان وجود نخواهد داشت و نیازهای احتمالی مدارس نیز در طول سال تحصیلی پیگیری و برطرف خواهد شد.