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رویداد فرهنگی ـ گردشگری «سوگند با بلوط» در روستای چنار دهستان سرفیروزآباد بخش هلشی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،محمود پیری، دبیر رویداد «سوگند با بلوط»، نیز هدف این گردهمایی را توجه همزمان به طبیعت و فرهنگ مردم منطقه عنوان کرد و گفت: این رویداد تلاش دارد میان حفاظت از جنگلهای بلوط و تقویت فرهنگ همدلی، دوستی و مسئولیت اجتماعی ارتباط برقرار کند.
وی با اشاره به ارزش درختان و منابع طبیعی منطقه، نسبت به آسیبهایی که به صورت عمدی یا ناخواسته به این سرمایه وارد میشود هشدار داد و گفت: این روند میتواند بخشی از سرمایه طبیعی و فرهنگی منطقه را از بین ببرد.
پیری با اشاره به فعالیتهای انجامشده برای شکلگیری و استمرار این رویداد، از همراهی فعالان محلی، بزرگان، گروههای مردمی و مسئولان قدردانی کرد و گفت: چنین برنامههایی نیازمند همراهی گستردهتر جامعه محلی است.
دبیر رویداد «سوگند با بلوط» در ادامه از مشکلات مختلف منطقه نیز سخن گفت و اظهار کرد : مسائل مردم تنها به حفاظت از درختان محدود نمیشود و موضوعاتی مانند راه، آب آشامیدنی، ارتباطات تلفنی و اینترنت نیز نیازمند پیگیری جدی است. او خواستار تشکیل یک کارگروه برای بررسی و پیگیری مشکلات منطقه شد تا مطالبات مردم در یک چارچوب مشخص دنبال شود.
پیری همچنین بر تقویت نظارت دستگاههای مسئول بر عرصههای طبیعی تأکید کرد و گفت : منابع طبیعی و محیطزیست باید حضور مؤثرتری در منطقه داشته باشند.
او با اشاره به محدودیت نیرو و امکانات، استفاده از ظرفیت دستگاههای دیگر برای پشتیبانی از حفاظت از عرصههای طبیعی را نیز ضروری دانست و پیشنهاد ایجاد پایگاهها و ایستگاههای حفاظتی در مناطق حساس را مطرح کرد.