ناگویا ۲۰۲۶؛ صعود ۴ نماینده ژیمناستیک ایران به مرحله نهایی
نمایندگان کشورمان در رقابتهای ژیمناستیک هنری بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، جواز حضور در مرحله نهایی تکوسیله را به دست آوردند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، با پایان مرحله مقدماتی رقابتهای ژیمناستیک هنری بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، چهار ژیمناست ایران موفق شدند جواز حضور در مرحله نهایی تکوسیله را به دست آورند.
در دارحلقه، سیاوش سیاهی با امتیاز ۱۳.۸۶۶ در جایگاه ششم قرار گرفت و مهدی احمدکهنی با امتیاز ۱۳.۶۶۳ هشتم شد تا هر دو ژیمناست ایران راهی مرحله نهایی این ماده شوند.
آرمان خدایی نیز در خرک حلقه با کسب امتیاز ۱۴.۴۰۰ در رده چهارم قرار گرفت و به مرحله نهایی این ماده رسید.
مهدی الفتی هم در پرش خرک با امتیاز نهایی ۱۴.۰۸۳، شامل دو اجرای ۱۴.۹۶۶ و ۱۳.۲۰۰، در جایگاه سوم ایستاد و فینالیست شد.
محمدرضا حمیدی در بارفیکس با امتیاز ۱۲.۸۳۳ در رده نهم قرار گرفت و به عنوان رزرو نخست مرحله نهایی این ماده معرفی شد.
مرحله نهایی تکوسیله خرک حلقه و دارحلقه پنجشنبه ۲ مهر و مرحله نهایی پرش خرک جمعه ۳ مهر برگزار خواهد شد.