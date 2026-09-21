به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر عامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی گفت: در پی گزارشی مبنی بر برخورد خودروی نیسان پیکاپ با گاردریل کنار جاده در محور مهاباد-ارومیه اعلام شد.

محبوبی افزود: بلافاصله نجاتگران پایگاه امداد و نجات حیدرآباد هلال احمر شهرستان نقده به محل حادثه اعزام شدند.

به گفته وی این حادثه ۳مصدوم داشت که مصدومین بعد از رها سازی و انجام اقدامات پیش بیمارستانی به مرکز درمانی انتقال داده شدند.