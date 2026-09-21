در مراسمی، اورژانس جدید بیمارستان نفت اهواز با ۲۷ تخت و ایجاد بخش‌های تخصصی به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرپرست سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت با تأکید بر نقش نیرو‌های درمان در بحران‌ها اظهار کرد: پزشکان، پرستاران و کارکنان درمان در حوادث و بحران‌ها در خط مقدم خدمت قرار دارند و حمایت از نیروی انسانی این حوزه باید مورد توجه قرار گیرد.

سیاوش کورانی فر بر ضرورت حرکت از درمان‌محوری به سلامت‌محوری تأکید کرد و افزود: توسعه پیشگیری، غربالگری و تشخیص زودهنگام بیماری‌ها در کنار استفاده از داده‌های به‌روز و فناوری‌های نوین، از الزامات ارتقای خدمات سلامت است.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان نیز در این مراسم با تبریک هفته دفاع مقدس گفت: مدیران و کارکنان از ستاد تا خط مقدم تولید، به جسمی سالم و توانمند برای تولید نیاز دارند و بهداشت و درمان نقش مهمی در حفظ سلامت جسم و روان سرمایه انسانی ایفا می‌کند.حمید دریس افزود: سلامت کارکنان با توان عملیاتی و استمرار تولید ارتباط مستقیم دارد و توجه به بهداشت و درمان باید به عنوان سرمایه‌گذاری در صنعت نفت مورد توجه قرار گیرد.

وی هزینه‌کرد در حوزه بهداشت و درمان را یک سرمایه‌گذاری دانست و اظهار کرد: ارتقای سلامت کارکنان در نهایت به افزایش توان عملیاتی و بازگشت این سرمایه‌گذاری به چرخه تولید منجر می‌شود.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان با اعلام آمادگی این شرکت برای مشارکت در طرح‌های توسعه‌ای حوزه بهداشت و درمان تأکید کرد: اروندان در هر بخشی که امکان همکاری برای توسعه زیرساخت‌ها و خدمات درمانی وجود داشته باشد، مشارکت خواهد کرد.بهرام دهقان،

رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز، اظهار کرد: عملیات بازسازی و توسعه اورژانس از سال ۱۴۰۲ آغاز شد و با بهره‌برداری از این طرح، ظرفیت تخت‌های اورژانس از ۱۲ به ۲۷ تخت افزایش یافت. دو اتاق ایزوله، دو اتاق عمل، تریاژ، دو اتاق گچ، فست‌تراک و آبزرویشن نیز در اورژانس جدید ایجاد شده است.

وی از مشارکت و کمک‌های شرکت نفت و گاز اروندان در امر بازسازی بیمارستان نفت اهواز تجلیل کرد و افزود: بازسازی بخش جراحی قلب، ایجاد سایت استاندارد مدیریت پسماند و توسعه برخی بخش‌های درمانی با مشارکت شرکت‌های نفتی منطقه در حال انجام است. همچنین بازسازی کلینیک‌های تخصصی و راه‌اندازی بخش رادیوتراپی بیمارستان نفت اهواز نیز در دستور کار قرار دارد.