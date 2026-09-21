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مدیرکل استاندارد استان تهران گفت: خودکار و انواع مداد مشمول مقررات استاندارد اجباری است و عرضه این محصولات بدون دریافت نشان استاندارد ملی ایران، ممنوع است.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما از ادارهکل استاندارد استان تهران، آقای قاسم فدوی درباره نظارت بر عرضه نوشتافزار افزود: در آستانه آغاز سال تحصیلی، بازرسان این ادارهکل با هدف نظارت بر کیفیت نوشتافزارهای عرضه شده در بازار، از مراکز عرضه این فرآوردهها در استان بازرسی و اقلام غیراستاندارد را از چرخه عرضه جمعآوری کردند.
وی به تولیدکنندگان، واردکنندگان، توزیعکنندگان و مصرفکنندگان نوشتافزار هشدار داد و گفت: با توجه به اینکه این نوشتافزارها را بهطور گسترده دانشآموزان و سایر گروههای سنی استفاده میکنند، باید از کیفیت قابل قبول در ویژگیهای فیزیکی، ساختاری و ثبات رنگ برخوردار باشند و بهطور کامل فاقد عناصر مضر در پوشش و مغز باشند تا از ایجاد مشکل برای مصرفکننده از طریق جذب پوستی بر اثر تماس دست جلوگیری شود.
مدیرکل استاندارد استان تهران همچنین به والدین توصیه کرد برای اطمینان کامل از اصالت و استاندارد بودن محصول خریداری شده، میتوانند عدد ۱۰ رقمی درج شده در ذیل نشان استاندارد را به شماره پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ ارسال و از اعتبار آن اطمینان حاصل کنند.