معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، با اشاره به اهتمام و حمایت رئیس‌جمهور از آموزش و پرورش، این حمایت را در سال‌های اخیر ارزشمند دانست و گفت: محور‌های عدالت، کیفیت و هویت در برنامه‌های آموزش و پرورش به‌صورت ویژه پیگیری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ سیدمصطفی آذرکیش امروز در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید در دبیرستان خیریه مادر شهر تهران ، با تأکید بر نقش دانش‌آموزان در فرایند یادگیری و تربیت گفت: دانش‌آموزان، به‌ویژه در مسیر گذار از دوره ابتدایی به متوسطه، می‌توانند با اراده و تلاش خود نقش ارزشمندی در فرایند یادگیری ایفا کنند.

وی خطاب به دانش‌آموزان افزود : آغاز سال تحصیلی، شروع سفری تازه برای شکوفایی و رشد آنان است و دانش‌آموزان می‌توانند در این مسیر نقش مؤثری داشته باشند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش همچنین از همراهی و حمایت نهاد‌های مختلف کشور از آموزش و پرورش و حضور آنان در کنار دانش‌آموزان و خانواده‌ها قدردانی کرد و بر اهمیت وفاق و همدلی ملی برای قرار گرفتن آموزش و پرورش در اولویت تأکید کرد.

مراسم آغاز سال تحصیلی جدید در دبیرستان خیریه مادر شهر تهران امروز با حضور علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، پارسا، مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران، سیدمصطفی آذرکیش معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش و جمعی از مسئولان، معلمان و دانش‌آموزان برگزار شد.