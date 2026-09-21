به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ علما و شخصیت های مختلف در پی ارتحال آیت الله شبیری زنجانی پیام های تسلیت ارسال کردند.

پیام تسلیت آیت‌الله سیستانی در پی ارتحال آیت‌الله شبیری زنجانی

آیت‌الله سید علی سیستانی با صدور پیامی، ارتحال آیت‌الله سید موسی شبیری زنجانی را مصیبتی دردناک و ضایعه‌ای عظیم توصیف کرد و این مصیبت را به حضرت ولی‌عصر (عج)، حوزه‌های علمیه، خانواده آن مرحوم و عموم مؤمنان تسلیت گفت.

آیت‌الله سیستانی در این پیام، آیت‌الله شبیری زنجانی را از بزرگان علمای دین، استوانه‌های حوزه علمیه قم و از مصادیق برجسته عالم ربانی دانست و تأکید کرد که آثار علمی ارزشمند، خدمات دینی و سیره عملی ایشان، میراثی گران‌بها و الگویی ماندگار برای اهل علم خواهد بود.

وی همچنین از خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان و عموم مؤمنان صبر و اجر مسئلت کرد.

پیام علما و شخصیت‌های مختلف در پی ارتحال آیت الله شبیری پیام علما و شخصیت‌های مختلف در پی ارتحال آیت الله شبیری

عمار حکیم درگذشت آیت الله شبیری زنجانی را تسلیت گفت

سید عمار حکیم رئیس جریان حکمت ملی عراق در حساب کاربری خود در ایکس نوشت:

إنا لله وإنا إلیه راجعون

با نهایت تاسف و اندوه، خبر درگذشت یکی از بزرگان حوزه علمیه شهر مقدس قم، مرجع دینی و عالم برجسته، آیت الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی (قدس سره)، پس از یک دوره بیماری سخت را دریافت کردیم.

آن مرحوم، فقیهی بزرگ، محقق، پژوهشگر و استادی برجسته بود که با میراث علمی و مشارکت‌های فراوان خود، حوزه علمیه را غنی ساخت.

ایشان در محضر دو استاد بزرگ، سید محسن حکیم و سید خوئی (قدس سرهما) تحصیل کرد و به آرای فقهی آنها توجه ویژه داشت. ایشان همچنین در تاسیس حوزه‌های علمیه تلاش کرد و تعداد زیادی از علمای برجسته تحت تربیت ایشان فارغ‌التحصیل شدند.

خداوند روح پاکش را در رحمت بی‌کران خود جای دهد و به خانواده بزرگوار، شاگردان و عزیزانش صبر و شکیبایی عطا فرماید.