جهاددانشگاهی در پیامی، ارتحال حضرت آیت‌الله‌العظمی سید موسی شبیری زنجانی، مرجع عالیقدر و فقیه وارسته، را تسلیت گفت.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن پیام جهاددانشگاهی به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

ارتحال عالم ربانی، فقیه وارسته و مرجع عالیقدر حضرت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی، موجب تألم و تأثر عمیق جامعه علمی، حوزوی و دانشگاهی کشور شد.

آن عالم جلیل‌القدر، عمر پربرکت خویش را در مسیر ترویج معارف اهل‌بیت (ع)، پاسداری از سنت علمی حوزه‌های علمیه و تربیت شاگردان و پژوهشگران علوم دینی سپری کرد و آثار علمی و اخلاقی ارزشمندی از خود به یادگار گذاشت.

جهاددانشگاهی، این ضایعه مؤلمه را به محضر حضرت ولی‌عصر (عج)، رهبر معظم انقلاب، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه، جامعه دانشگاهی و علمی کشور، شاگردان و ارادتمندان آن مرجع بلند پایه به‌ویژه بیت مکرم ایشان تسلیت عرض کرده و از درگاه خداوند متعال برای آن عالم فرزانه، رحمت و رضوان الهی و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت می‌نماید.