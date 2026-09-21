ازسرگیری پروازهای فرودگاه سنندج

نخستین پرواز فرودگاه سنندج پس از وقفه ناشی از جنگ و خسارت وارده به باند این فرودگاه، پنجشنبه دوم مهرماه در مسیر تهران ـ سنندج ـ تهران برقرار می‌شود.