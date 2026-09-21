ازسرگیری پروازهای فرودگاه سنندج
نخستین پرواز فرودگاه سنندج پس از وقفه ناشی از جنگ و خسارت وارده به باند این فرودگاه، پنجشنبه دوم مهرماه در مسیر تهران ـ سنندج ـ تهران برقرار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان
، براساس اعلام روابط عمومی فرودگاه سنندج، به دنبال پیگیریهای مسئولان استان برای ازسرگیری پروازها، شرکت هواپیمایی قشمایر روز پنجشنبه این پرواز را انجام خواهد داد.
بر اساس برنامه اعلامشده، پرواز تهران ـ سنندج ساعت هفت صبح از تهران انجام میشود و پرواز برگشت نیز ساعت ۹:۴۵ صبح از سنندج به مقصد تهران خواهد بود.
همچنین بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، پروازهای فرودگاه سنندج به مقصد کیش نیز بهزودی با دو پرواز هفتگی برقرار خواهد شد.