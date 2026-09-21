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در آستانه آغاز هفته دفاع مقدّس یادواره شهدای آبروی محلّه در روستای اسلام آباد از توابع بخش فیروزآباد شهرستان چهاربرج برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در آستانه آغاز هفته دفاع مقدّس یادواره شهدای آبروی محلّه در روستای اسلام آباد از توابع بخش فیروزآباد شهرستان چهاربرج برگزار شد.
این مراسم با حضور، خانوادههای معظّم شهداء و جانبازان و ایثارگران، فرماندهان و بسیجیان پایگاهها، آحاد و اقشار مختلف مردم روستای ولایتمدار اسلام آباد در منزل شهید والامقام ساعی برگزار شد.
در این مراسم سخنرانان ضمن تاکید بر حضور مستمر در تجمعات شبانه بر لزوم تبیین ارزشهای والای ۸ سال دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه تاکید کردند.
درادامه این مراسم شرکت کنندگان با رجزخوانی و مداحی، با رهبر فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سیّد مجتبی خامنهای (دامت برکاته)تجدید بیعت و بر حمایت از نیروهای مسلّح بر ادامه راه امامین انقلاب و شهیدان والامقام تاکید کردند.