به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در پیام جامعه مدرسین حوزه علمیه قم آمده است آن فقیه پارسا در منزلت‌های علمی و اخلاقی و صفات و کمالات نفسانی در اوج قلّه بود و فضلای بیشماری از جامعیت‌های علمی و اخلاقی آن مرجع معظم بهره‌مند بودند.

متن کامل پیام جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

قال الصادق علیه السلام: «إذا ماتَ المُؤمِنُ الفَقيه ثُلِمَ في الإِسلامِ ثُلمَةٌ لا يَسُدُّها شَيء»

ارتحال مرجع عالیقدر تشیع حضرت آیت الله العظمی حاج سید موسی شبیری زنجانی (رضوان الله تعالی علیه) موجب تألم وتأثر گردید.

آن فقیه پارسا در منزلت‌های علمی و اخلاقی و صفات و کمالات نفسانی در اوج قلّه بود و کُرسی درس او از جمله کرسی‌های پر محتوا و پرجاذبه برای طلاب علوم اسلامی به شمار می‌رفت.

فضلای بیشماری از جامعیت‌های علمی و اخلاقی آن مرجع معظم بهره‌مند بودند و تا نسل‌ها، تشنگان علم و فقه از چشمه سار فیوضات او سیراب خواهند شد.

آن استاد متواضع، زاهد و ساده زیست در توانمندی‌های اجتهادی و اشراف گسترده بر فقه و اقوال فقها و قوت و دقت فقهی، کم نظیر بود و در علم رجال از ممتاز ترین و شاخص‌ترین علمای معاصر به شمار می‌رفت.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم این مصیبت عظمی را به رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی)، مراجع عظام تقلید (دامت برکاتهم)، حوزه‌های علمیه، ملت شریف ایران به ویژه مردم شریف قم که سال‌ها در حرم حضرت معصومه (سلام الله علیها) از معنویت نماز جماعت ایشان بهره‌مند بودند و همچنین به بیت مکرم و آقازادگان دانشمند و معظم آن عالم پرهیزکار تسلیت می‌گوید و برای آن عالم ربّانی علو درجات و برای بازماندگان، وابستگان، ارادتمندان و مقلدان ایشان صبر و اجر مسئلت دارد.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم