هادی محضرنیا به خبرگزاری صدا و سیما گفت که این شعبه‌های تخصصی با دستور معاون اول قوه قضائیه تشکیل می‌شوند.

به گفته رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار، شعبه‌های تخصصی در دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین دادسرای کیفری مستقر خواهند شد. او این را هم گفت که تعداد مجوز‌های متصل نشده قوه قضائیه به سامانه صدور مجوزها، فقط به ۱۰ مجوز کاهش پیدا کرده و باقی مجوز‌ها به زودی به این سامانه متصل می‌شوند.

قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار سال ۱۴۰۱ در مجلس تصویب شد. نمایندگان مجلس اعلام کردند این قانون با هدف حذف امضا‌های طلایی برای دریافت مجوز‌ها تدوین شده و برای اجرا نشدن مصوبات، «جرم‌انگاری» شده است.

درگاه ملی مجوز‌های کسب و کار نشان می‌دهد تاکنون بیش از ۱۰ میلیون مجوز از این درگاه صادر شده است.