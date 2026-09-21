به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی محمد نائینیان افزود: با برنامه‌ریزی های صورت گرفته و همکاری خیران مدرسه ساز و اداره کل نوسازی مدارس، سرانه فضای آموزشی شهرستان به عدد پنج و ۹۶ صدم مترمربع رسیده است که به عدد برنامه هفتم توسعه که شش متر مربع است نزدیک شدیم.

شهرستان ورامین بیش از پنجاه هزار دانش آموز دارد.