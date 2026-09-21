پخش زنده
امروز: -
رئیس آموزش و پرورش شهرستان ورامین گفت: همزمان با سراسر کشور بیش از سه هزار دانش آموز سال اولی شهرستان ورامین با حضور درمدارس سال تحصیلی جدید را آغاز کردند. این دانش آموزان کلاس اولی در ۱۱۵ کلاس درس مشغول به تحصیل می شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی محمد نائینیان افزود: با برنامهریزی های صورت گرفته و همکاری خیران مدرسه ساز و اداره کل نوسازی مدارس، سرانه فضای آموزشی شهرستان به عدد پنج و ۹۶ صدم مترمربع رسیده است که به عدد برنامه هفتم توسعه که شش متر مربع است نزدیک شدیم.
شهرستان ورامین بیش از پنجاه هزار دانش آموز دارد.