سی و ششمین جشنواره قرآن و عترت دانشجومعلمان به میزبانی زنجان در ۷ بخش و ۴۰ رشته متنوع برگزار می‌شود .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ سی و ششمین جشنواره قرآن و عترت دانشجومعلمان به میزبانی زنجان در ۷ بخش و ۴۰ رشته متنوع برگزار می‌شود .

سرپرست دانشگاه فرهنگیان استان زنجان، گفت: شعار امسال «گرامیداشت ۱۲۰۰ طلایه‌دار قرآنی» نامگذاری شده است. این شعار به منظور پاسداشت یاد و خاطره ۱۲۰۰ شهید دانشجومعلم دانشگاه فرهنگیان و همچنین گرامیداشت ۱۶۸ دانش‌آموز و معلم شهید مدرسه «شجره طیبه» میناب انتخاب شده است.

فرزانه اله‌ویردی افزود: بخش‌های هفت‌گانه شامل بخش آوایی با رشته‌های تلاوت تحقیق، تلاوت ترتیل، حفظ، اذان، دعاخوانی، مداحی و سخنوری آیینی، بخش معارفی با ۸ رشته به‌صورت برخط، و بخش‌های هنری، ادبی، پژوهشی، فناوری و تولیدات است.