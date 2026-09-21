مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور، از عزم جدی این وزارتخانه برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و بهره‌برداری از پروژه‌هایی که بیش از دو دهه بلاتکلیف مانده بودند، خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، هوشنگ بازوند در سومین نشست از سلسله «دوشنبه‌های خبری» با بیان اینکه این شرکت متولی طراحی، برنامه‌ریزی و نظارت بر ابرپروژه‌های حمل‌ونقلی کشور است، تصریح کرد: در پیوست قانون بودجه سال ۱۴۰۵، حدود ۲۲۴ طرح تملک دارایی سرمایه‌ای به طول ۴۹ هزار کیلومتر (شامل ۱۰ هزار کیلومتر ریل، ۴ هزار کیلومتر آزادراه و ۳۵ هزار کیلومتر بزرگراه و راه اصلی) پیش‌بینی شده که بخش عمده‌ای از آن در مراحل اجرایی قرار دارد.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، با تأکید بر راهبرد اصلی دولت چهاردهم مبنی بر اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام، اعلام کرد: در دو سال اخیر موفق شدیم پروژه‌هایی با قدمت ۲۲ ساله را با وجود شرایط دشوار اجرایی به سرانجام برسانیم. وی افزود: از جمله دستاوردهای این دوره، بهره‌برداری از ۲۸۰ کیلومتر خط ریلی جدید، زیرسازی ۵۰۹ کیلومتر ریل، و همچنین افتتاح پروژه راهبردی «میانه-اردبیل» است که بیش از دو دهه معطل مانده بود.

بازوند همچنین با اشاره به آخرین وضعیت پروژه استراتژیک راه‌آهن چابهار-زاهدان، گفت: با وجود تمام چالش‌ها، ریل‌گذاری این مسیر ده روز پیش به پایان رسید و طبق تأکید وزیر راه و شهرسازی، این پروژه تا پایان سال جاری به بهره‌برداری نهایی می‌رسد. وی در ادامه به بهره‌برداری از ۱۸۵ کیلومتر آزادراه جدید از جمله آزادراه‌های «تبریز-صوفیان»، «کنارگذر اراک» و «باند شرقی منطقه دو تهران-شمال» اشاره کرد.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل در پایان با قدردانی از راهبردهای وزیر راه و شهرسازی، سیاست‌های دکتر فرزانه صادق را مبتنی بر برنامه‌محوری و التزام به اسناد بالادستی دانست و خاطرنشان کرد: جسارت در پیگیری مطالبات مردمی و حضور میدانی مداوم وزیر در طرح‌های عمرانی (با میانگین یک سفر استانی در هر ۱۴ روز)، نقش تعیین‌کننده‌ای در تسریع و اتمام پروژه‌های کلان زیربنایی کشور داشته است.