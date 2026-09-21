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مدیرکل دفتر تحول دیجیتال و امنیت فضای مجازی سازمان غذا و دارو گفت: همزمان با سیزدهمین مرحله پویش «نبض تحول دیجیتال»، توسعه سامانه امور داروخانهها ادامه دارد و نیازهای اعلامی معاونتهای غذا و دارو سراسر کشور بهصورت مستمر در این سامانه پیادهسازی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سعید کاظمی با اشاره به سیزدهمین مرحله پویش «نبض تحول دیجیتال» گفت: توسعه سامانه جدید امور داروخانهها با هدف تسهیل فرآیندها، پاسخگویی به نیازهای کاربران و کاهش مراجعات حضوری همچنان درحال انجام است.
وی افزود: در هفته گذشته، چند قابلیت جدید در سامانه امور داروخانهها ایجاد و برخی فرآیندها با هدف تسهیل دسترسی و پیگیری متقاضیان بهروزرسانی شد.
مدیرکل دفتر تحول دیجیتال و امنیت فضای مجازی سازمان غذا و دارو ادامه داد: از جمله این اقدامات، اتصال فرآیند لغو مجوز موافقت اصولی داروخانه و مجوز تأسیس و بهرهبرداری به درگاه ملی مجوزهاست که بر اساس آن، متقاضیان میتوانند درخواست لغو مجوز خود را از طریق این درگاه ثبت کنند.
وی اظهار کرد: همچنین امکان ارسال پیامک به متقاضی هنگام برگشت پرونده به کارتابل وی و اعلام موارد نقص ایجاد شده است تا فرآیند پیگیری پرونده برای متقاضیان سادهتر و شفافتر شود.
کاظمی گفت: با ایجاد امکان مشاهده گردش پرونده در کارتابل گزارش، متقاضیان میتوانند از روند اقدامات انجامشده درباره پرونده خود مطلع شوند و بدون نیاز به مراجعه حضوری به معاونت غذا و داروی مربوطه، وضعیت پرونده را بهصورت الکترونیکی پیگیری کنند.
وی همچنین از تغییر فرآیند تأیید تغییر سرویس داروخانههای غیرشبانهروزی خبر داد و افزود: از این پس تغییر سرویس، شامل ساعت و نوع سرویس، برای داروخانههای غیرشبانهروزی بدون نیاز به طرح در کمیسیون و صرفاً با تأیید کارشناس و مدیر داروی معاونت غذا و دارو امکانپذیر است. همچنین برای ثبت درخواست تغییر سرویس این دسته از داروخانهها، شرط گذشت یک سال حذف شده است.
مدیرکل دفتر تحول دیجیتال و امنیت فضای مجازی سازمان غذا و دارو ادامه داد: روند توسعه سامانه تا رفع نیازمندیها و مشکلات احتمالی فرآیندها ادامه خواهد داشت و قابلیتهای جدید متناسب با نیاز کاربران به سامانه افزوده میشود.
وی تأکید کرد: متقاضیان میتوانند موارد، مشکلات و پیشنهادهای خود درباره سامانه را از طریق سامانه خدمت به نشانی Khedmat.fda.gov.ir و در بخش «پشتیبانی داروخانهها» ارسال کنند.
کاظمی خاطرنشان کرد: توسعه مستمر سامانه امور داروخانهها در راستای تسهیل ارائه خدمات، کاهش مراجعات حضوری و حرکت به سمت فرآیندهای شفاف و الکترونیکی در حوزه داروخانهها انجام میشود.