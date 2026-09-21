دختران دوومیدانی‌کار استان چهارمحال و بختیاری در مسابقات قهرمانی کشور نوجوانان و جوانان، با کسب چهار نشان خوش درخشیدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، سرپرست ورزش و جوانان استان گفت: در بخش نوجوانان کشور، ستایش حمزه‌پور موفق به کسب نشان طلای پرتاب دیسک شد و نسترن میرزایی نیز با درخشش در ماده پرتاب نیزه، مدال طلای این ماده را از آن خود کرد.

ولی پور افزود: همچنین در رقابت‌های جوانان کشور کیمیا زمانپور در دو ماده پرش ارتفاع و هفتگانه موفق به کسب مدال نقره و برنز شد.