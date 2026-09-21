صبح امروز بر اثر واژگونی خودرو دنا در محور نیشابور به سبزوار، پنج نفر مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرپرست جمعیت هلال احمرشهرستان فیروزه گفت: در پی اعلام مرکز EOC استان ودرخواست اورژانس ۱۱۵، در ساعت ۶:۴۶ سی‌ام شهریور ماه مبنی بر واژگونی خودرو دنا در کیلومتربیست ودو محور نیشابور به سبزوار، نجاتگران پایگاه امدادونجات بین شهری شهید اصغری شهرستان فیروزه با خودروی آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

اسماعیل شاه بیکی گفت: این حادثه پنج مصدوم برجای گذاشت که نجاتگران کار تثبیت صحنه حادثه و عملیات رهاسازی را انجام دادند.

وی افزود: دو مصدوم توسط آمبولانس هلال احمر و سه مصدوم توسط آمبولانس اورژانس، جهت ادامه روند درمان به مرکز درمانی نیشابور منتقل شدند.