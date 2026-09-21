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مسئولان استان یزد با صدور پیام هایی درگذشت فقیه اهلبیت عصمت و طهارت (ع) و مرجع عالیقدر جهان تشیع، آیت الله العظمی شبیری زنجانی را تسلیت گفتند .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در پی ارتحال آیت الله العظمی شبیری زنجانی، مسئولان استان با صدور پیام های جداگانه رحلت این فقیه اهلبیت عصمت و طهارت (ع) و مرجع عالیقدر جهان تشیع را تسلیت گفتند .
متن پیام تسلیت نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد در پی ارتحال حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی بدین شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ
ارتحال عالم ربانی، فقیه وارسته و مرجع عالیقدر شیعه، حضرت آیتالله العظمی شبیری زنجانی رحمهاللهعلیه، موجب تأثر و اندوه فراوان گردید.
آن عالم بزرگوار، عمر پربرکت خویش را در مسیر ترویج معارف اهلبیت علیهمالسلام، تحقیق و تدقیق در علوم اسلامی و تربیت و پرورش شاگردان سپری کرد. عمق علمی و احاطه ایشان بر فقه، رجال، درایه و حدیث، همراه با تواضع، سادهزیستی و اخلاق کریمانه، از آن فقیه فقید چهرهای ماندگار در حوزههای علمیه به یادگار گذاشت.
سالها حضور ایشان در عرصه علم و فقاهت و نیز اقامه نماز جماعت و ارتباط صمیمانه ایشان با مردم در جوار حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها، در خاطر ارادتمندان و مؤمنان باقی خواهد ماند و یاد و نام این عالم جلیلالقدر را در حوزه علم و معنویت ماندگار خواهد ساخت.
این ضایعه بزرگ را به محضر حضرت ولیعصر عجلالله تعالی فرجهالشریف، رهبر معظم انقلاب اسلامی مدظلهالعالی، مراجع عظام تقلید، حوزههای علمیه، شاگردان و ارادتمندان آن مرجع فقید، بیت مکرم و همه مردم شریف و مؤمن تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، علو درجات و حشر با اولیای الهی و برای بازماندگان و عموم ارادتمندان ایشان، صبر و اجر مسئلت مینمایم.
محمدرضا ناصری
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد
متن پیام تسلیت استاندار یزد در پی ارتحال فقیه اهلبیت عصمت و طهارت (ع) ومرجع عالیقدر جهان تشیع، آیت الله العظمی شبیری زنجانی بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
با کمال تاسف و تاثر، روح پاک مرجع عالیقدر جهان تشیّع حضرت آیت الله العظمی حاج سید موسی شبیری زنجانی (قدس الله نفسه الزکیه) فارغ از کالبد تن شد و مشتاق لقاءالله به ملکوت اعلی پیوست.
عمر با برکت و زندگی پر افتخار آن عالم ربانی، حکیم متاله و فقیه صمدانی، سرشار از ژرفاندیشی، مجاهدت علمی مستمر و تلاش مخلصانه در پاسداشت فقاهت اصیل، نشر معارف اسلام ناب محمدی (ص) ، دفاع از کیان تشیّع و به ویژه ترویج اخلاق الهی و توسعه رفق و مدارا و دلسوزی برای مردم بود.
اینجانب، خود و نیز به نمایندگی از مردم شریف استان دارالعباده و دارالعلم یزد این ضایعه جانگداز را به پیشگاه مقدس حضرت ولیعصر (ارواحنا فداه)، رهبر معظم انقلاب اسلامی(مد ظله العالی)، مراجع عظام تقلید (دامت برکاتهم)، حوزههای علمیه، بیت مکرم ایشان و عموم شیعیان و ارادتمندان مرجعیت و مقلدان آن سالک طریق الی الله تسلیت و تعزیت عرض مینمایم.
از درگاه خداوند متعال برای آن روح پاک علو درجات و رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.
محمدرضا بابایی
استاندار یزد