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وزیر کشور پاکستان در سفری رسمی و دو روزه عازم تهران شد تا با مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی ایران درباره روابط و همکاریهای دوجانبه، تحولات منطقهای و راهکارهای تقویت ثبات و صلح در منطقه گفتوگو کند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از اسلام آباد به نقل از شبکه خبری «جیو نیوز»، «محسن نقوی» وزیر کشور پاکستان در این سفر همچنین روند میانجیگری اسلام آباد برای کاهش تنشهای منطقهای و راهکارهای تقویت صلح و ثبات در منطقه را بررسی خواهد کرد.
رسانههای پاکستان با اشاره به اهمیت روابط تهران و اسلام آباد، اعلام کردند توسعه همکاریهای دوجانبه و بررسی راههای گسترش مناسبات میان دو کشور نیز از محورهای اصلی این سفر خواهد بود.
این پنجمین سفر وزیر کشور پاکستان به ایران در سه ماه گذشته است.