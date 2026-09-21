وزیر آموزش و پرورش دوره متوسطه را «دوره طلایی زندگی» دانش‌آموزان توصیف کرد و گفت: دانش‌آموزان در این دوره با انواع بحران‌ها و چالش‌ها مواجه می‌شوند و باید مراقب باشند از مسیر اصلی ایمان، تهذیب، تحصیل، جدیت و تلاش منحرف نشوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علیرضا کاظمی در مراسم آغاز سال تحصیلی در دبیرستان خیریه مادر، ضمن ادای احترام به خانواده همکار شهید آموزش و پرورش، اظهار کرد: جای خالی دانش‌آموزان و شهدای عزیز را با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد گرامی می‌داریم.

وی با اشاره به خانواده همکار شهید آقای دربانی و فرزند نوجوان وی که در جریان حوادث سال ۱۴۰۴ به شهادت رسیده است، از خانواده این شهید تجلیل کرد و یاد و خاطره حنانه علیزاده، دانش‌آموز شهید این منطقه، را نیز گرامی داشت.

وزیر آموزش و پرورش از مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران، و همکاران مناطق آموزش و پرورش که در برگزاری این مراسم مشارکت داشتند، همچنین دانش‌آموزان و اولیای آنان قدردانی کرد و برای دانش‌آموزان سال تحصیلی موفقی آرزو کرد.

حمله به مراکز علمی ایران

کاظمی با اشاره به شرایط کشور و حوادث اخیر، خطاب به دانش‌آموزان گفت: باید درباره این پرسش تأمل کرد که چرا رژیم صهیونیستی به ایران حمله کرد و چرا دانشمندان، فرماندهان و رهبر جمهوری اسلامی ایران هدف قرار گرفتند.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به پیشرفت‌های علمی کشور اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران طی ۴۶ سال گذشته با وجود تحریم‌ها و تهدید‌های مختلف، با اتکا به قدرت و اراده مردم و ایمان به خدا در مسیر پیشرفت علمی حرکت کرده است.

کاظمی گفت: استعداد‌های دانش‌آموزان ایرانی، همراه با اراده و تلاش آنان، کشور را به جایگاهی رسانده است که دشمنان این پیشرفت را برنمی‌تابند و به همین دلیل مراکز علمی و دانشمندان کشور هدف حملات قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به شهادت دانشمندان هسته‌ای و نظامی کشور تأکید کرد: دانش‌آموزان باید خود را پرچمدار و میراث‌دار راه شهیدان بدانند و با اراده، تلاش و کوشش، مسیر پیشرفت کشور را ادامه دهند.

دوره متوسطه؛ دوره طلایی زندگی

وزیر آموزش و پرورش دوره متوسطه را «دوره طلایی زندگی» دانش‌آموزان توصیف کرد و گفت: دانش‌آموزان در این دوره با انواع بحران‌ها و چالش‌ها مواجه می‌شوند و باید مراقب باشند از مسیر اصلی ایمان، تهذیب، تحصیل، جدیت و تلاش منحرف نشوند.

وی افزود: مسیر شغلی و تحصیلی آینده دانش‌آموزان تا حد زیادی در همین دوره شکل می‌گیرد و مشخص می‌شود که آنان در آینده در چه مسیری می‌توانند به جامعه خدمت کنند.

کاظمی با تأکید بر ضرورت توجه دانش‌آموزان به استعداد‌های خود اظهار کرد: استعداد‌های دانش‌آموزان در این دوره شکوفا می‌شود و باید با مراقبت و تلاش، زمینه رشد و استفاده صحیح از این استعداد‌ها را فراهم کنند.

تأکید بر خانواده و زیست عفیفانه

وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت خانواده و فرهنگ ایرانی و اسلامی، بر توجه به «زیست عفیفانه» تأکید کرد.

وی گفت: آموزه‌های قرآنی و دینی، تمدن کهن ایران و فرهنگ اصیل ایرانی و همچنین خانواده پایدار، در چارچوب ارزش‌های اخلاقی و فرهنگی شکل می‌گیرد و باید از بنیان خانواده و این ارزش‌ها مراقبت کرد.

کاظمی با تأکید بر ضرورت همراهی مدارس و خانواده‌ها در این زمینه افزود: جامعه بانوان و دختران دانش‌آموز نیازمند توجه و مراقبت بیشتر است و آموزش و پرورش باید در کنار خانواده‌ها برای حمایت و تربیت فرزندان تلاش کند.

تأکید بر همدلی و وحدت

وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: اگر قرار است دانش‌آموزان آینده ایران را بسازند و از این سرزمین حفاظت کنند، باید در کنار یکدیگر باشند و کمک به هم‌نوعان، مشارکت اجتماعی و حضور مسئولانه در جامعه را فراموش نکنند.

کاظمی در پایان گفت: آموزش و پرورش تلاش خواهد کرد با کمک جامعه معلمان کشور، زمینه شکل‌گیری آموزش و پرورشی باکیفیت، برخوردار از عدالت و متکی بر هویتی محکم و پایدار را فراهم کنیم