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مدیرکل روابط عمومی دفتر رئیسجمهور از سفر فردای (سهشنبه) پزشکیان به نیویورک به منظور شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «حبیبالله عباسی» امروز دوشنبه ۳۰ شهریور۱۴۰۵ اعلام کرد: آقای پزشکیان به منظور شرکت در هشتادویکمین مجمع عمومی سازمان ملل، فردا سهشنبه عازم نیویورک میشود.
شرکت و سخنرانی در هشتادویکمین مجمع عمومی سازمان ملل، دیدار و گفتوگو با برخی سران و مقامات کشورهای حاضر در این مجمع، دیدار با ایرانیان فرهیخته و مقیم ایالات متحده، دیدار و گفتوگو با نخبگان و اندیشکدههای آمریکایی و ... از جمله برنامههای سفر رئیسجمهور پزشکیان به نیویورک است.
ترامپ در بی سابقهترین اقدام خصمانه دولتآمریکا، برای برخی اعضای هیئت بلندپایه ایرانی از جمله اعضای تیم رسانهای رئیسجمهور ویزای ایالات متحده برای حضور در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک را صادر نکرده است.
هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز سهشنبه (۱۷ شهریور ۱۴۰۵) به وقت محلی در مقر این سازمان در نیویورک و با شعار «بازگرداندن اعتماد» آغاز به کار کرد.
منبع: ایرنا