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معاون روابط بینالملل بانک مرکزی، با اشاره بر ضرورت آمادگی شبکه بانکی برای مواجهه با تحولات سریع بینالمللی، گفت: هماندیشی شبکه بانکی به حل مسائل بینالمللی کمک میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، کوده ئی در سومین نشست معاونان روابط بینالملل شبکه بانکی، هماندیشی و تبادل آرا درباره آخرین تحولات حوزه بینالملل را از اهداف این نشست عنوان کرد و گفت: ارتباط نزدیک بانک مرکزی با شبکه بانکی و بهرهگیری از تجربه متخصصان و صاحبنظران حوزه بینالملل میتواند به همافزایی، یافتن راهکارهای مؤثر برای حل مشکلات و برنامهریزی آیندهنگر در تعاملات بانکی بینالمللی منجر شود.
وی افزود: بخشی از اقدامات و فعالیتهای بانک مرکزی در حوزه بینالملل متناسب با موضوعات مرتبط با فعالیت بانکها و فعالان اقتصادی و تجاری در این نشستها پیگیری میشود و در این نشستها میتوان از تجربیات سایر بانکها استفاده کرد.
کودهئی، شنیدن دیدگاهها، نظرات و پیشنهادهای مدیران و همکاران حوزه بینالملل بانکها را از دیگر اهداف این نشست عنوان کرد و گفت: این دیدگاهها هم در سیاستگذاری و تصمیمسازی حوزه بینالملل و هم در حل مسائل و مشکلات بانکها مورد استفاده قرار میگیرد.
وی تأکید کرد: بانک مرکزی آمادگی دارد موضوعات مطرحشده از سوی بانکها را دریافت و در فرآیند تصمیمسازی و تصمیمگیری مورد استفاده قرار دهد.
کودهئی با اشاره به سرعت تحولات بینالمللی و محدودیتهای موجود بر ضرورت آمادگی شبکه بانکی برای مواجهه با شرایط جدید تأکید کرد و گفت: باید ضمن پیشبینی روندها، با هماندیشی و همکاری، ریسکها و پیامدهای تحولات جدید را مدیریت کنیم.
معاون روابط بینالملل بانک مرکزی با تأکید بر اهمیت هماندیشی و تعامل نزدیک میان بانک مرکزی و شبکه بانکی اظهار کرد: ارتباط نزدیک میان بانک مرکزی و شبکه بانکی و همچنین متخصصان و صاحبنظرانی که در این حوزه دارای تجارب ارزشمند هستند، میتواند موجب همافزایی قابل توجه، یافتن راهکارهای مؤثر برای حل مشکلات و برنامهریزی با نگاه به آینده در تعاملات بینالمللی بانکی شود.
گفتنی است در این نشست، مسائل و موضوعات حوزه بینالملل، مطرح و حاضران به ارائه پیشنهادها و راهکارهای خود پرداختند. سومین نشست و گردهمایی معاونان روابط بینالملل شبکه بانکی به میزبانی بانک ملت برگزار شد.