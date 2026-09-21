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همایش بزرگ شاعران مازندران با هدف پاسداشت شعر و ادب پارسی و بازشناسی میراث ادبی استان در بابل برگزار شد.
این همایش به دعوت ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران و با میزبانی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بابل برگزار شد و شاعران انجمنهای ادبی استان و جمعی از شاعران شهرهای علیآبادکتول و گرگان نیز در آن حضور داشتند.
شعرخوانی، شاهنامهخوانی، اجرای موسیقی محلی و برنامههای فرهنگی و هنری با محوریت شعر و ادبیات پارسی و بومی مازندران، از بخشهای این همایش بود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در این مراسم با اشاره به پیشینه تاریخی و ادبی استان، بر گستردگی و تنوع سرمایههای فرهنگی و ادبی مازندران در دورههای مختلف تأکید کرد.
محمد محمدی با اشاره به دورههای مختلف شعر و ادبیات تبری، از طبری کهن، طبری میانه و طبری نو بهعنوان مراحل تحول زبان و ادبیات تبری یاد کرد و گفت: در دوره طبری کهن، بخش قابل توجهی از اشعار دارای مضامین بزمی و رزمی بود و موضوعات مرتبط با اسپهبدان و فضای حماسی آن دوران در آن بازتاب داشت.
وی افزود: در دوره طبری نو، شعر تبری در کنار مضامین حماسی، از وجه تغزلی و عاشقانه پررنگی برخوردار شد و روایتهای عاشقانه و داستانهای مرتبط با زندگی شاعران و شخصیتهای این دوره، از طریق شعر، موسیقی و روایتهای شفاهی به نسلهای بعد منتقل شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به طالب آملی و امیر پازواری، جایگاه این دو شاعر را در تداوم و گسترش شعر و فرهنگ شفاهی مازندران مورد توجه قرار داد و گفت: بخشی از این میراث در قالب منظومهها و داستانهایی مانند قصه امیر و گوهر، طالب و زهره و رعنا و نجما استمرار یافته است.
محمدی شکلگیری و تداوم گونههایی مانند طالبا، نجما و امیریخوانی را از جلوههای پیوند شعر و موسیقی بومی استان دانست و افزود: شعر در فرهنگ مازندران تنها یک قالب ادبی نبوده، بلکه با موسیقی، روایت، زندگی اجتماعی و فرهنگ شفاهی مردم پیوند داشته است.
وی در ادامه با اشاره به محمد بن جریر طبری آملی، طالب آملی و جایگاه آنان در پیشینه فرهنگی و ادبی منطقه، به نقش نیما یوشیج در تحول شعر معاصر پارسی و شکلگیری شعر نو پرداخت.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران همچنین از چهرههایی مانند محمدحسین شهریار، مهدی اخوان ثالث، فروغ فرخزاد، سهراب سپهری، احمد شاملو و هوشنگ ابتهاج بهعنوان شاعران اثرگذار جریان ادبی معاصر یاد کرد و به نقش جلال آلاحمد و سیمین دانشور در این فضای فکری و ادبی اشاره داشت.
محمدی سلمان هراتی را نیز از چهرههای شاخص شعر معاصر مازندران دانست و بر تداوم حضور شاعران این خطه در جریان شعر معاصر تأکید کرد.
محمدی با طرح این پرسش که چرا با وجود پیشینه و ظرفیت گسترده ادبی مازندران، هنوز مکتب یا سبک مشخصی با عنوان مازندران در تاریخ ادبیات تثبیت نشده است، گفت: مازندران در دورههای مختلف تاریخی و ادبی، چهرههای بزرگی را پرورش داده، اما آنگونه که باید به این سرمایهها نپرداختهایم و نتوانستهایم جایگاه فرهنگ، ادب و اصالت تاریخی استان را معرفی کنیم.
وی تأکید کرد: میراث شعر تبری، فرهنگ شفاهی مازندران و حضور شاعران این خطه در جریانهای مختلف شعر پارسی و شعر معاصر، مسیری تاریخی و فرهنگی است که باید بیشتر شناخته، پژوهش و معرفی شود.
در ادامه همایش، شعرآیین قاسمزاده، نوجوان شاعر و شاهنامهخوان بابل، به شاهنامهخوانی پرداخت و کلیپی با موضوع شعر و شاعری در مازندران پخش شد.
اجرای موسیقی محلی، شعرخوانی شاعران و سخنرانی سیدمصطفی میرتبار، فرماندار ویژه بابل، از دیگر بخشهای این مراسم بود. اجرای برنامه را میثم رنجبر از بابل و عقیل زروک از رامسر بر عهده داشتند.
در پایان این همایش، از پنج شاعر پیشکسوت استان شامل محمد هاشمی از آمل، بهجت یوسفی از تنکابن، احمد غفاری از بابل، فاطمه ملکزاده از رامسر و حجتالله حیدری سوادکوهی از قائمشهر با اهدای لوح و هدیه تجلیل شد.
همایش بزرگ شاعران مازندران با تأکید بر پاسداشت شعر و ادب پارسی، بازشناسی میراث ادبی و فرهنگی استان و تقویت ارتباط میان شاعران و انجمنهای ادبی به کار خود پایان داد.