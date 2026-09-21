به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سرهنگ امیر رمضان‌زاده اظهار داشت: کلاهبرداران با معرفی خود به عنوان مدیر، معاون یا عوامل مدرسه، با والدین تماس گرفته و مدعی می‌شوند اطلاعات یا ثبت‌نام دانش‌آموز ناقص است و برای تکمیل آن باید کد پیامکی ارسال‌شده را در اختیار آنها قرار دهند.

وی افزود: این کد معمولاً برای ورود یا فعال‌سازی حساب کاربری استفاده می‌شود و در اختیار قرار دادن آن می‌تواند زمینه دسترسی غیرمجاز به حساب قربانی را فراهم کند؛ کلاهبرداران نیز پس از دسترسی به حساب، با ارسال پیام برای مخاطبان و درخواست وجه، اقدام به کلاهبرداری می‌کنند.

رئیس پلیس فتا خراسان شمالی با اشاره به یک پرونده، گفت: در یکی از پرونده‌های رسیدگی‌شده حدود ۱۵۰ میلیون تومان از شاکیان کلاهبرداری شده بود که با پیگیری پلیس فتا، مبالغ به حساب آنان بازگردانده شد.

هیچ‌گاه کد‌های پیامکی ورود و احراز هویت را در اختیار دیگران قرار ندهید و امور ثبت‌نام دانش‌آموزان را فقط از طریق مدرسه و مسیر‌های رسمی پیگیری کنید و موارد مشکوک را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش کنید.