مدیر آموزش و پرورش کیش، گفت: همزمان با برگزاری جشن شکوفه‌ها، بیش از ۶۵۰ دانش‌آموز کلاس اولی، سال تحصیلی جدید خود را در ۳۱ کلاس درس آغاز کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، عباس رجائی فرد، با گرامیداشت آغاز سال تحصیلی، گفت: حدود ۵ هزار دانش‌آموز در مقطع ابتدایی امسال در کیش مشغول به تحصیل می شوند.

او با اشاره به برگزاری مراسم آغاز سال تحصیلی و جشن شکوفه‌ها، گفت: تاکنون بیش از ۹ هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز در مدارس دولتی و غیردولتی کیش برای سال تحصیلی جدید نام نویسی کرده‌اند.

مدیر آموزش و پرورش کیش، ارتقای مهارت‌های یادگیری در دوره ابتدایی، توجه به آسیب‌های اجتماعی در دوره متوسطه اول و تقویت برنامه‌های آموزشی و آمادگی برای کنکور در دوره متوسطه دوم را از مهم‌ترین برنامه‌های آموزش و پرورش در سال تحصیلی جدید عنوان کرد.

عباس رجایی‌فرد با اشاره به افزایش کلاس‌های درسی در سال تحصیلی جدید، گفت: ظرفیت فضا‌های آموزشی در کیش با بهره‌برداری از واحد‌های آموزشی جدید در کیش افزایش یافته است.

او افزود: باتوجه به کمبود معلم در کیش، با همکاری مجموعه‌های مختلف، بخش زیادی از کمبود‌ها تأمین شده و تلاش می‌شود در هفته نخست مهر، کلاس‌های درس بدون کمبود نیروی آموزشی فعالیت خود را آغاز کنند.

مدیر آموزش و پرورش کیش، افزایش سرانه فضا‌های آموزشی و کاهش تراکم دانش‌آموزان در کلاس‌ها را از اهداف مهم آموزش و پرورش برشمرد و افزود: کاهش آمار دانش‌آموزان در کلاس، فرصت رسیدگی بیشتر معلمان به دانش‌آموزان را فراهم می کند و می‌تواند به ارتقای کیفیت آموزش و تحقق عدالت آموزشی کمک کند.